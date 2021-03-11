北京中医医院院长刘清泉：新冠疫情今年将现转折点

目前，全国已连续20多天无新增本土新冠确诊病例，国家卫健委专家组成员、首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉在接受本报记者采访时表示，在国家精准防控策略和新冠疫苗广泛接种的情况下，新冠疫情已经开始“走下坡路”，今年我国的疫情发展正走向一个重要的转折点。

“从医生的角度来判断，我国疫情不会有太大变化。考虑到国外输入风险，可能会有局部零星的散发病例，但随着疫苗接种率越来越高，新冠疫情开始‘走下坡路’。”刘清泉说，实际上这也符合传染病的流行特征。“由于科技手段广泛使用，比如流调水平提高、疫苗接种速度加快，中国进入第三年传播的可能性非常小。”

不过，刘清泉也提醒，现在还不是放松警惕的时候。最主要的问题是至今学界仍不清楚冠状病毒“是怎么来到人间的”。从非典到中东呼吸综合征再到现在的新冠病毒，病毒的传染性越来越强，目前仍未找到明确的宿主，“所以仍需保持高度警惕，做好个人卫生。”

从武汉到北京，再赴新疆、天津和东北……一年多来刘清泉一直奋战在抗疫一线。刘清泉表示，此次疫情防控有两个重要经验：一是对局部疫情进行极早期控制，二是中西医双重“呵护”，大大降低了死亡人数。刘清泉认为，本轮新冠疫情形成了非常清晰的治疗路径，轻型和普通型的患者收住院后以中医药治疗为主，控制病情；重型和危重型的患者，中西医协同救治。“目前没有针对新冠病毒的特效药，中医药的最大作用就是对患者进行早期的干预，让重病人数减少，从而将死亡率控制在了一个非常低的水平。”

刘清泉说，他最大的愿望就是通过新冠肺炎这样的示范性成果，通过几代医学人的努力，创造出中国自己的新医学，“这种医学既非传统的中医，也非经典的西医，有现代医学的优势，也具有中国医学的特点，能够真正引领世界医学的发展。”（记者杨绪军）