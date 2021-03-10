田春艳代表：鼓励生二孩 女职工产假应延至6个月

全国人大代表、北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司总工程师田春艳，为妈妈们带来一份关于延长产假时间的建议。田春艳说，这个建议来自于她身边朋友、同事们的呼声。

“目前我国实施的产假标准规定女职工生育享受的产假为98天；难产增加产假15天；生育多胞胎的每多生育1个婴儿，可增加产假15天。可见对于一般生育情况的女职工，产假只有3个多月，各地都是在此基础上做出具体规定。”

田春艳认为，随着经济社会快速发展，人口生育形势已有所变化，国家面临着老龄化社会、人口出生率下降的新情况，在鼓励生育二孩的大背景下，有必要在全国范围内延长产假至最少6个月。根据她的调研，目前河南、福建等省份已延长了产假时间。

“孕育、生产过程及产后哺乳对女性身心有重大影响，相当多在大城市工作的新妈妈产假结束上班后，为了使孩子能够继续吃上母乳，需要一天两到三次‘吸奶’，回家后还要照顾婴儿，往往身心俱疲。”田春艳说，把产假延长到6个月，能使产后女性的身心压力得到有效缓解，减少产后抑郁症的发生，对产后妇儿的健康成长都具有重要意义。

“更重要的一点是，延长产假时间有利于提高家庭的生育意愿，促进社会健康发展。”田春艳也谈到，延长产假的建议需要相关政策支持，让社会各方共同分担成本，才能成为现实。 （记者 张蕾）