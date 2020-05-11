职场妈妈福利 需要“好上加好”

近年来，相关数据显示，中国女性劳动参与率远超全球平均水平。生娃带娃的同时又要兼顾事业，对每一位中国职场女性来说都是巨大的挑战。延长产假、设立育儿假、延长生育津贴发放天数……近年来，政府层面密集出台一系列政策，为职场妈妈们保驾护航。

职场妈妈福利向好，无疑令人欣慰。因为这不仅意味着职场妈妈权益有保障，而且对于孩子的成长及家庭和睦具有积极意义。全面两孩政策实施以来，各地普遍修改人口与计划生育条例，将产假的计算方式调整为“国家规定假期98天+生育奖励假”，有的地区将产假时间增加至128天或158天。

以生育津贴为例，据报道，近期部分地区就调整了生育津贴的发放天数，惠及女性。比如，北京市自5月1日起调整了生育保险医疗费用支付标准，涵盖生育医疗费用待遇，包括产前检查、住院分娩和计划生育手术等项目。尤需注意的是，北京的这次调整不增加单位和个人缴费负担。

职场妈妈福利看好的同时，也应看到职场妈妈中有的还存在着一定的困境。智联招聘发布《2020年职场妈妈生存状况调查报告》就显示，女性整体在职场中都在遭遇晋升天花板，所以，让职场妈妈福利更优也亟待多方努力。

职场妈妈福利要能够实现“好上加好”，一方面离不开劳动法规的有力保障，比如，对于一些假期和其它福利的规定，更重要的是能够“落之于实”，以避免“空头支票”的出现；另一方面也需要用工主体履行好相关责任，比如，保障好职场妈妈的合法权益，尽可能多地提供人性化照顾，也不要在晋升通道上给她们设置障碍等等。

从家庭角度来看，晋升宝妈后幸福与压力并行，期望爸爸履行更多责任，宝爸们应该履行好自己的角色，尽可能纾解职场妈妈的困扰，这也是家庭和睦的基础。

当然，对于职场妈妈的“软福利”也不能忽视。比如，有针对性开展心理辅助，让职场妈妈的心理更强大；还如，各级工会组织对侵犯职场妈妈合法权益的现象，依法给予协助维权。也正如上述调查报告指出，在职场妈妈们的自我努力之上，还亟需更多政策与福利支持以及整个社会的包容性。如此，职场妈妈福利不仅有保障，且才能持续实现“好上加好”。

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