湖南加强女职工经孕产哺“四期保护”
记者5日从湖南省人社厅获悉，《湖南省女职工劳动保护特别规定》3月8日将正式施行，规定提高了女职工卫生费标准，强化了女职工经期、孕期、产期、哺乳期等四期保护。
规定加大对特殊生理时期女职工的关怀保护，重点强化了女职工四期保护。经期保护：从事连续站立劳动工作的，经期期间给予适当的工间休息；孕期保护：在国家规定怀孕7个月以上不得加班或夜班劳动的基础上，增加了对怀孕不满3个月且妊娠反应严重和确有保胎需求女职工的保护；产期保护：在《湖南省城镇职工生育保险办法》基础上，将怀孕满2个月未满4个月终止妊娠的产假规定，从原15天调整为30天，将怀孕满7个月终止妊娠的产假规定，从原42天调整为75天，同时规定了女职工施行输卵管结扎术或者复通术的休假21天，期间均享受国家和省规定的生育保险待遇；哺乳期保护：对距离用人单位较远无法回家哺乳的，规定了产假后的哺乳时间可以折算成一定天数，与产假合并或者单独使用。
规定还明确，用人单位不得因女职工结婚、怀孕、休产假、哺乳等情形降低其工资、福利待遇，限制其晋级、晋职、评定专业职务，解除劳动合同或者聘用合同。（据新华社 记者谢樱）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn