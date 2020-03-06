湖南加强女职工经孕产哺“四期保护”

记者5日从湖南省人社厅获悉，《湖南省女职工劳动保护特别规定》3月8日将正式施行，规定提高了女职工卫生费标准，强化了女职工经期、孕期、产期、哺乳期等四期保护。

规定加大对特殊生理时期女职工的关怀保护，重点强化了女职工四期保护。经期保护：从事连续站立劳动工作的，经期期间给予适当的工间休息；孕期保护：在国家规定怀孕7个月以上不得加班或夜班劳动的基础上，增加了对怀孕不满3个月且妊娠反应严重和确有保胎需求女职工的保护；产期保护：在《湖南省城镇职工生育保险办法》基础上，将怀孕满2个月未满4个月终止妊娠的产假规定，从原15天调整为30天，将怀孕满7个月终止妊娠的产假规定，从原42天调整为75天，同时规定了女职工施行输卵管结扎术或者复通术的休假21天，期间均享受国家和省规定的生育保险待遇；哺乳期保护：对距离用人单位较远无法回家哺乳的，规定了产假后的哺乳时间可以折算成一定天数，与产假合并或者单独使用。

规定还明确，用人单位不得因女职工结婚、怀孕、休产假、哺乳等情形降低其工资、福利待遇，限制其晋级、晋职、评定专业职务，解除劳动合同或者聘用合同。（据新华社 记者谢樱）