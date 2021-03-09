毛振宾：以监管科学支撑化妆品全过程监管

人民网北京3月9日电 （栗翘楚）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日下午，在主题为“落实化妆品新《条例》，推动社会共治”的专场论坛上，国家药品监督管理局科技和国际合作司一级巡视员毛振宾表示，一流的监管机构离不开科学的思维和办法，要以监管科学支撑化妆品全过程监管。

新《条例》强调从研发、生产到使用的全生命周期监管，毛振宾认为，这对监管工作提出了新挑战，不能单依靠行政法规、标准这些体系去监管，需要吸收一些新的理念、新的方法、新的工具，这其中监管科学能够发挥重要引领作用。

“监管科学在一定程度上是专门为监管服务和支撑的一门学科。”毛振宾介绍，在研发环节、审评审批环节、生产环节，国家药品监督管理局都强调用科技的方法、用数据、用事实来作为最基本支撑，更好为企业服务，促进产业的发展。

企业是创新的主阵地、主战场，同时又是化妆品质量的第一责任人。毛振宾因此也强调，作为重要健康产品之一的化妆品，相应的监管同样需要倡导创新。“监管科学要瞄准世界科技前沿，瞄准经济发展的主战场，瞄准国家的重大需求。”毛振宾说到。

在毛振宾看来，监管科学是一门大科学，它不仅仅是对监管产品的本身专业知识，同时包括产品研发、创新、生产和使用等诸多相关内容，它涉及到管理科学、经济学、行为科学、医学等多种学科。因此，要想保证化妆品的监管科学，除了对于产品科学化的监管，还需要大量的全方位、各方面的人才。所以得化妆品监管科学意义上来讲，本就是一种开放、共享、共建、共治的一种理念。

据毛振宾介绍，我国的一批监管科学研究基地和重点实验室正在逐步建设当中，这些“国家队”将成为发展监管科学的重要支撑，把整个化妆品产业打造的加科学、规范、健康、美丽，并进一步为企业服务，为创新服务，为健康中国服务，为人民美丽健康新生活服务。