热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

战胜疫情离不开科技支撑

时  言

2020年02月10日08:26 来源：人民网－人民日报

科技手段是打赢疫情防控阻击战不可或缺的坚实力量，必须切实发挥科技力量的支撑作用，用强大的科学武器保护人们健康安全

当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情依然在蔓延，让人揪心。疫情出现以来，我国科学家快速甄别病原体，对病毒进行基因测序，并与世界卫生组织及相关国家和地区分享研究成果，为快速诊断作出巨大贡献；钟南山等一批专家在疫情研判、科学防疫等方面作出了巨大努力，他们不但帮助公众提升了防疫知识水平和能力，同时也传递了信心和力量；大数据、人工智能、超算等不少高科技手段也投入运用，在病毒溯源、疾病预防、重症救治等方面成为科学防疫的利器。

实践证明，科技手段是打赢疫情防控阻击战不可或缺的坚实力量，必须切实发挥科技力量的支撑作用，用强大的科学武器保护人们健康安全。

依靠科学，就要秉持科学态度，坚守科学认知。对公众而言，在面对海量的疫情信息时，要保持理性。转发信息前，也要主动“慢一拍”，细心甄别，小心求证，不要让自己无形中成了谣言的助推者。对医务工作者、科学家来说，则要及时发声，借助权威专业的渠道，传递准确信息、普及科学知识，引导和教育公众学会科学地自我保护和帮助他人，建立起科学的生活方式。

依靠科学，意味着要尊重科学规律。此次疫情中，我国科学家从判断病毒类别到测出全基因组序列，再到分离出病毒，仅仅用了一周多时间。这反映出我国相关领域科研水平的发展和提高。同时也应看到，科学研究有其自身规律，有一定的不确定性和风险。特别是面对新型冠状病毒这样一种新病毒，对它的了解和研究需要一个过程。当前，广大科技工作者正在日夜攻关，全社会要多一点宽容和支持，多为科研人员鼓劲加油，增强他们的信心。科技工作者自身也需坚守科学精神，保持强烈的责任感，严谨治学，诚实守信，为战胜疫病贡献自己的力量。

科学决策，精准施策，加大科研攻关力度，将为我们凝聚起更多力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 19 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn