战胜疫情离不开科技支撑

科技手段是打赢疫情防控阻击战不可或缺的坚实力量，必须切实发挥科技力量的支撑作用，用强大的科学武器保护人们健康安全

当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情依然在蔓延，让人揪心。疫情出现以来，我国科学家快速甄别病原体，对病毒进行基因测序，并与世界卫生组织及相关国家和地区分享研究成果，为快速诊断作出巨大贡献；钟南山等一批专家在疫情研判、科学防疫等方面作出了巨大努力，他们不但帮助公众提升了防疫知识水平和能力，同时也传递了信心和力量；大数据、人工智能、超算等不少高科技手段也投入运用，在病毒溯源、疾病预防、重症救治等方面成为科学防疫的利器。

实践证明，科技手段是打赢疫情防控阻击战不可或缺的坚实力量，必须切实发挥科技力量的支撑作用，用强大的科学武器保护人们健康安全。

依靠科学，就要秉持科学态度，坚守科学认知。对公众而言，在面对海量的疫情信息时，要保持理性。转发信息前，也要主动“慢一拍”，细心甄别，小心求证，不要让自己无形中成了谣言的助推者。对医务工作者、科学家来说，则要及时发声，借助权威专业的渠道，传递准确信息、普及科学知识，引导和教育公众学会科学地自我保护和帮助他人，建立起科学的生活方式。

依靠科学，意味着要尊重科学规律。此次疫情中，我国科学家从判断病毒类别到测出全基因组序列，再到分离出病毒，仅仅用了一周多时间。这反映出我国相关领域科研水平的发展和提高。同时也应看到，科学研究有其自身规律，有一定的不确定性和风险。特别是面对新型冠状病毒这样一种新病毒，对它的了解和研究需要一个过程。当前，广大科技工作者正在日夜攻关，全社会要多一点宽容和支持，多为科研人员鼓劲加油，增强他们的信心。科技工作者自身也需坚守科学精神，保持强烈的责任感，严谨治学，诚实守信，为战胜疫病贡献自己的力量。

科学决策，精准施策，加大科研攻关力度，将为我们凝聚起更多力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月10日 19 版）