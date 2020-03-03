精准救助滞留在鄂外地人员 湖北省通信管理局大数据支撑发挥关键作用

楚天都市报3月2日讯（通讯员戴琦）当前，疫情防控进入关键时期，运用电信大数据分析，对服务疫情态势研判、疫情防控部署以及精准施策具有重要意义。近日，湖北省通信管理局作为省疫情防控指挥部滞留在鄂外地人员服务保障工作专班成员单位，积极发挥大数据支撑作用，对滞留在鄂外地人员情况进行分析比对，为各地防控部门摸排滞留人员、有针对性地做好服务保障工作提供了决策依据。

省通信管理局积极争取工信部和基础电信运营企业集团公司支持，组织省内基础电信运营企业连日奋战，通过建模和数据共享，从近7000万本省移动电话用户及外省用户中，筛查出滞留在鄂外地移动电话用户，并将全部数据匹配至全省所有县（市、区），为各地工作专班开展滞留人员服务保障工作提供了精细化数据支持。

疫情发生以来，省通信管理局按照部省工作部署，组建大数据团队，持续全面跟踪掌握全省流动人员态势，为湖北省疫情形势研判、精准防控部署提供全力支撑。省通信管理局在1月24日接到相关工作要求后，立即下发通知，对省内三家基础电信运营企业大数据信息报送工作作出安排。随后，连续召开党组扩大会、行业视频调度会及专题会议，对大数据支撑服务工作进行研究部署。同时，建立完善了企业大数据信息报送备案、审批工作机制，确定专人联络，每日向省疫情防控指挥部报送专报，在实施过程中，加强数据流转、使用等各环节安全防护，严格遵守信息保护规范，确保数据安全。据省通信管理局信息通信发展处处长易武介绍，根据省联防联控工作机制对大数据的需求，截至目前，累计统计上报我省重点地区人员流动情况，确诊、疑似患者及密切接触人员流动情况，疫情防控所需的人员分布、流动和区域预警等信息共计1000余万条，相关工作得到了湖北省、武汉市领导及省疫情防控指挥部的高度肯定和认可。

下一步，湖北省通信管理局将继续积极响应地方政府部门需求，进一步加强协同，深化大数据的挖掘利用，推动数据共享，加强跨部门、跨行业、多维度数据的整合，持续提升大数据支撑疫情防控的能力水平，为加速决胜疫情防控做出应有的贡献