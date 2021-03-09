上海医疗机构探索建立女性恶性肿瘤综合治疗体系

妇科肿瘤和乳腺肿瘤等疾病，正日益成为困扰女性健康的问题。 记者8日在走访中获悉，此间妇产科专科医院探索建立女性恶性肿瘤综合治疗体系，将手术治疗、放射治疗、化学治疗等多种治疗手段融为一体，进而实现对女性恶性肿瘤患者实现精细化全程管理，提高患者生存率，减少复发率。

采访中，记者了解到，逾七成恶性肿瘤患者在其综合治疗过程中需要接受放射治疗。以往，患者在妇产科专科医院接受手术治疗后，大多仍需到其他综合性医院接受放疗等。这给患者带来不便的同时，医生也难以实现疾病全程管理。

上海市第一妇婴保健院(同济大学附属第一妇婴保健院，下简称“一妇婴”)院长万小平8日对记者介绍，治疗恶性肿瘤的手段有多种，放射治疗通过放射线抑制肿瘤生长，从而达到治疗目的。在常见妇科恶性肿瘤的治疗中，子宫颈癌、子宫内膜癌等都可应用单独放疗或同步放化疗，术前、术后的辅助放疗；卵巢癌等如出现脏器转移等，且对化疗不敏感时，亦可考虑放疗。这位专家举例解释道，宫颈癌根治性放疗、围手术期放疗，可将宫颈癌的根治率由40%左右提高到70%左右。

8日，该院放射治疗科率先正式运行。万小平表示，这意味着以往的窘况将被打破，妇产科专科医院能够为女性恶性肿瘤患者提供更为有效的精准治疗，可以全程化管理女性肿瘤患者。“我们可以将患者随访工作做得更加精益求精，可以提高肿瘤患者生存率，减少复发率。”

采访中，记者了解到，在妇科恶性肿瘤中，宫颈癌是唯一病因明确的癌症，可以通过接种疫苗直接预防。高危型HPV感染是宫颈癌的主要病因。多个性伴侣、过早开始性生活、与感染HPV的性伴侣发生性行为、自身抵抗力下降等都可能导致高危型HPV持续感染。

上海交通大学医学院附属新华医院妇产科主任、生殖中心行政主任汪希鹏教授8日接受记者采访时表示，中国宫颈癌发病高峰年龄呈现年轻化趋势，高危型HPV的一个感染高峰是15-24岁。这位专家认为，HPV疫苗在中国上市时间比国外晚，国人对于HPV疫苗的科学认识应得到加强。

汪希鹏指出，接种HPV疫苗是消除宫颈癌最初、也是最重要的防线；同时，接种过HPV疫苗的女性应该做好二级预防，定期进行宫颈癌筛查，构建起疫苗与筛查的双重保障。对于HPV疫苗，汪希鹏认为，目前已问世的几种HPV疫苗对于预防高危HPV病毒导致的宫颈癌有效性几乎没有差别；且完整接种HPV疫苗可以为女性提供足够长时间的保护。他告诉记者，性活跃期的育龄期女性是HPV感染的易感人群；孕期如果发生宫颈癌，往往进展比较迅速。因此，有备孕中女性应该在孕前及时进行宫颈癌筛查，如果时间上允许建议备孕时尽早接种HPV疫苗。

其实，预防宫颈癌不仅需要女性关注，男性中也有“高危人群”。汪希鹏告诉记者，“高危男子”是指既往的性生活女伴中，已有罹患宫颈癌者。这位专家强调，性生活的保护措施十分重要。(记者 陈静)