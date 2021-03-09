王宁利委员：将眼病防治纳入慢病管理

“超过90%的视力丧失可以通过现有的、成本效益较高的干预措施来预防或治疗。”全国政协委员、北京同仁医院眼科中心主任王宁利呼吁，把眼病防治纳入到国家慢病管理体系中，在慢病筛查中加入眼底照相项目。

随着经济社会发展，居民生活方式改变了，和慢病相关的致盲眼病大幅增高，特别是糖尿病患者。王宁利说，糖尿病患者最终发展为眼部并发症的高达30%，在个别农村地区甚至达到40%。如果早期不干预，糖尿病导致的眼部并发症就会导致失明，目前由糖尿病等慢病导致的致盲眼病的贡献率已经超过40%。此外，动脉硬化、高血压等也有可能造成眼底病变，引起视网膜中央动脉阻塞、静脉阻塞，以及慢性缺血和急性缺血，加重患者的疾病负担。

“慢病管好了，慢病相关的致盲性眼病就管住了。”王宁利说，“将眼科和慢病管理相结合的好办法就是普及眼底筛查，眼底一张照，眼病早知道，拍一张眼底照片，可以发现80%到90%的眼病，费用不到80元，带来的社会效益是极其巨大的。”

王宁利还介绍，眼底病灶筛查不仅能发现眼底疾病，对一些慢性疾病也能及早发现。高血压、动脉硬化、早期的糖尿病、肾病等疾病都在眼底上有表现。

“内分泌科应该配备眼底照相机设备，相关病人来了拍一张眼底照，同时发给眼科医生，眼病就能早期发现。”王宁利说，在具体执行上，应该将糖尿病的眼病防治关口前移、重点下移，筛查工作应该放在县、镇、乡，基层筛查做好了，眼病才能发现得早、治疗得好。同时利用好数字化医疗、远程医疗和互联网医疗，基层做好筛查，大城市里有经验的医生云端阅片，提出诊疗建议，形成完整的眼病防治体系。 记者 孙颖