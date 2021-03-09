代表建议构建婴幼儿照护服务供给体系

近年来，我国婴幼儿照护服务工作取得较大进展，但仍面临着市场发育不完善、政策和资源制约等挑战。为此，全国人大代表，江西省卫生健康委党组书记、主任王水平从服务供给、政策支持、人才培养等方面提出了相关建议。

王水平建议，构建婴幼儿照护服务供给体系，发展社区托幼服务网络，建立以社区家庭为主要服务对象的各类社区托育服务点，鼓励社会力量参与社区看护服务。优化婴幼儿照护服务政策支持体系，出台鼓励性税费优惠政策，对婴幼儿照护服务机构实行税费减免政策，将婴幼儿照护服务机构和设施建设用地纳入公共管理和公共服务设施统一规划，优先统筹保障需独立占地的婴幼儿照护服务设施。加快推进托育从业人员职业培训体系建设，鼓励支持有条件的中职学校、高职院校和本科院校设置婴幼儿照护服务专业或托育方向，同时严格资格准入，建立婴幼儿照护人才专业标准和岗位证书制度，推进婴幼儿照护服务工作专业化。（记者 刘志勇）