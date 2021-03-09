四川省副省长杨兴平代表：促进优质医疗资源真正下沉到基层

【代表委员议国是】

今年的政府工作报告提出，加强全科医生和乡村医生队伍建设，提升县级医疗服务能力，加快建设分级诊疗体系。乡镇卫生院是我国农村基层医疗卫生服务体系中的重要组成部分和三级预防保健网络的枢纽，在为农村提供基本医疗服务、公共卫生服务和满足广大农民群众健康需求等方面发挥着巨大作用，应大力提升乡镇卫生院医疗服务能力，为乡村振兴提供坚实公共卫生服务。

提升乡镇卫生院服务能力和质量，是今后一个时期加强乡村公共卫生服务建设的重点和关键。建议切实加大财政投入，加强基层队伍建设，不断优化基层医疗卫生资源配置。既要从中央层面加大对基层医疗卫生机构的投入，也要完善农业农村优先发展投入保障机制，落实把土地增值收益更多用于“三农”的要求，督促各级财政逐年加大对基层医疗卫生事业的投入，建立稳定、长期的投入保障增长机制。

随着城市化进程继续深化，农村人口总量还将持续减少，以及进一步向中心城镇集中。要顺应趋势，不断优化乡镇卫生院布局，重点支持区县规划建设二级乙等基层医疗卫生服务机构，打造县域医疗次中心。同时加快推进县域医共体建设，积极探索医共体内“人员、财务、资产、药品、业务、绩效”等统筹管理使用，深化编制、人事、绩效评价等改革，促进优质医疗资源真正下沉到基层。（记者李晓东、周洪双采访整理）