杨希忠：开展对肝病的两轮筛查，保障职工健康

人民网北京3月8日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月5日下午，在主题为“关爱职工健康 关注肿瘤早筛”的专场论坛上，中国肝炎防治基金会常务副理事长杨希忠表示，筛查是预防肝癌的重要手段，应对肝病开展两轮筛查，保障职工健康。

中国肝炎防治基金会常务副理事长 杨希忠（陈晨 摄）

杨希忠表示，肝炎和肝癌虽不属于职业病，但是由于患病人数比较大，是影响职工健康的重要因素之一。随着职工生活环境、工作条件的改善，不良的生活习惯和工作压力等多种因素，当前我国脂肪肝的发病率逐年增高，肝病防治形势亟待重视。

“近年来，我国肝癌发病率逐渐增高，由于病毒性肝炎诊断率低，规范治疗存在一定的不足，影响职工的健康。肝脏是个‘沉默器官’，及早发现是肝病防治的关键。”杨希忠表示，病毒性肝炎是可防可治的，开展筛查是预防肝癌的重要手段，首先，对病毒性肝炎、脂肪肝开展早期筛查，预防为主，可以提高病毒性肝炎的治愈率。其次，对于病毒性肝炎、脂肪肝患者等肝癌患病高危人群，需要及时开展第二次筛查，预防肝癌。

他建议，企业应关心职工健康，组织开展职工体检，进一步提高肝癌的早筛率。

为推动肝病防治，广泛开展预防肝病科普知识宣传，国家设定了每年的3月18日为“全国爱肝日”，今年宣传主题是:爱肝护肝，防治结合，遏制肝炎。

“认识了疾病，才能采取科学的办法来预防。健康事业要发展好，首先要做好科普。”杨希忠表示，要普及健康教育，提高公众的早筛意识，由“被动筛查”转换为“主动监测”，将健康科普列为职业教育、健康教育、疾病防控的首要任务。他特别强调，随着乡村振兴工作的开展，要重点加大对基层医生的科普教育。“越基层越需要加强科普工作。”