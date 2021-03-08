孙新：创建健康安全工作场所，促进职业人群健康

人民网北京3月8日电 （杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月5日下午，在主题为“关爱职工健康 关注肿瘤早筛”专场论坛上，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所所长孙新表示，工作场所是保障和促进职业健康的重要环境，采取综合的预防措施，减少各类职业危害因素对劳动者健康的影响，可以有效地预防和控制职业病和包括癌症在内的慢性病的发生。

中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所所长 孙新（陈晨摄）

“劳动者是社会财富的创造者，对家庭来讲，这部分人群更是每个家庭的顶梁柱，保护劳动者健康关系到经济可持续发展和社会和谐稳定。”孙新表示，我国是世界上人口最多的国家，同时也是劳动人口最多的国家，多数劳动者的职业生涯超过其生命周期的二分之一，职业健康关乎全面小康，关系全民健康。

孙新介绍，WHO将健康工作场所定义为“劳动者与管理者共同采取的为保护和促进所有劳动者的健康、安全和福祉的持续改进过程以及可持续的工作场所”。通过构建健康安全的工作场所，预防职业病、工作相关疾病和慢性病（包括肿瘤）。减少缺勤，促进和保持劳动者的身心健康，使劳动者可以安全、健康、高效和满意地工作。劳动者一天中约有1/3以上的时间都是在工作场所中度过，工作场所改善条件，营造健康支持性环境可以惠及全体劳动者，不但有利于预防职业病，而且有利于评估和改善劳动者的整体健康状况，因此，创建健康安全的工作场所是保障和促进劳动者健康的有效途径。

对于劳动者个人来讲，倡导健康的生活和工作方式，预防和控制癌症危险因素非常重要。孙新认为，一是劳动者需要了解工作场所存在的职业病危害，掌握职业病危害的防护知识，减少各类职业病危害暴露，控制和降低职业病的发生。二是通过宣传教育提高劳动者的健康素养，普及防癌抗癌知识；三是积极创建无烟工作环境，规避吸烟等不良生活习惯；四是注重膳食营养健康；五是针对不同的工作场所，鼓励开展一些有特色的身体活动。同时，开展癌症的早筛、早诊、早治，对于工作场所接触有毒有害危险因素（如：粉尘和化学毒物）的劳动者，按照国家有关法规标准，定期进行职业健康检查；不接触有毒有害危险因素的劳动者，建议定期体检，及早发现癌症，及早治疗。