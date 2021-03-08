全国人大代表马一德：助推医药产业创新发展

全国人大代表、中国科学院大学二级教授、中南财经大学二级教授马一德。受访者供图

人民网北京3月8日电 （黄盛）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月6日上午，在主题为“药品专利期限补偿制度 助推创新药发展”专场论坛上，全国人大代表、中国科学院大学二级教授、中南财经大学二级教授马一德指出，新《专利法》新增的药品专利纠纷早期解决机制及药品专利权期限补偿制度，有助于推动我国医药产业创新发展，但在平衡创新主体及社会利益等方面，相关配套制度设计需进一步完善。

“我国是制药大国，要成为制药强国，必然离不开创新发展。而要实现创新发展，又必然离不开知识产权保护。新《专利法》新增的药品专利纠纷早期解决机制及药品专利权期限补偿制度，将会引导我国医药产业树立‘向创新要红利，靠品质谋市场’的发展理念，从而加快我国医药产业从仿制走向创新的步伐。”马一德认为，从短期来看，药品专利权期限补偿制度会增加我国仿制药企业的生产成本，但从长远而言，将会加速我国医药企业和产业的转型升级，推动我国医药产业的创新发展。

同时，马一德指出，药品专利权期限补偿制度和整个专利保护体系还需要磨合，需要进一步完善相应的配套实施机制。

对于如何在创新主体权益和社会利益之间寻求平衡，马一德建议，一是做好专利信息建设，新《专利法》规定国务院专利行政部门应当加强专利信息公共服务体系建设，完整、准确、及时发布专利信息，提供专利基础数据，定期出版专利公报，促进专利信息传播与利用；二是鼓励适用开放许可制度，即新《专利法》第50条“专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国务院专利行政部门予以公告，实行开放许可”；三是在司法程序中通过适用禁止反悔原则等制度，以实现创新主体个人权益和社会利益之间的平衡。