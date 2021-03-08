经常失眠多梦怎么办？牛奶能促进情绪稳定！

1、龙眼养血安神

相信很多人对龙眼并不陌生，龙眼具有非常高的滋养功效，不但可以养血，还可以帮助睡眠。在睡觉之前吃一些龙眼肉，可以起到养血安神的效果，而且现在很多人还有健忘的情况，龙眼也可以缓解健忘症状。

2、牛奶促进情绪稳定

对于经常失眠的人来说，情绪一直处于亢奋的状态下。所以说在睡觉之前可以喝一些牛奶，牛奶里面含有大量的色氨酸可以作用于我们的神经，可以让情绪稳定，同时还可以和我们身体里面的血清素促进我们身体里面的褪黑色素的形成，帮助失眠的朋友安神助眠。

3、莲子心可缓解失眠

莲子可以很好的养心和安神，如果说长期失眠的朋友在睡觉之前可以坚持吃一些莲子或者是用莲子心来泡水，可以有效的起到养心和安神的效果，也可以很好的改善我们的睡眠质量。

4、黄花菜缓解情绪

黄花菜在民间又有另一个名字叫做安神菜，可见黄花菜有很好的稳定神经，改善睡眠的效果。长期失眠的朋友可以用黄花菜做食材，长期食用可以有效的补充人们身体里面所需要的营养，同时还可以有效的缓解我们的情绪，改善长期失眠的症状。

5、柏子仁养心安神润肠道

在睡觉之前是用一些柏子仁不但可以帮助我们的肠道畅通，防止大量出汗，还可以有效的调节失眠者的情绪，缓解失眠的现象。所以说在每天睡觉之前也可以适当的吃一些可以有效的帮助我们安神。