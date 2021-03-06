国家卫健委：3月5日新增新冠肺炎确诊病例10例 均为境外输入病例

人民网北京3月6日电 今日，国家卫生健康委于官网发布了截至3月5日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。3月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例10例，均为境外输入病例（天津3例，广东3例，陕西2例，上海1例，四川1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者435人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例163例（其中重症病例1例），无现有疑似病例。累计确诊病例5059例，累计治愈出院病例4896例，无死亡病例。

截至3月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例173例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85153例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例89962例，无现有疑似病例。累计追踪到密切接触者980565人，尚在医学观察的密切接触者4451人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察21例（均为境外输入）；尚在医学观察无症状感染者256例（境外输入254例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例12074例。其中，香港特别行政区11066例（出院10604例，死亡201例），澳门特别行政区48例（出院47例），台湾地区960例（出院928例，死亡9例）。