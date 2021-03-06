张伯礼代表：加强农村“弱小”疫情防控，关爱新冠肺炎患者

新华网北京3月5日电（刘映）从武汉到河北，虽年逾古稀，“人民英雄”张伯礼仍一次次身披白甲，“逆行”抗击新冠肺炎疫情一线。全国两会期间，作为全国人大代表和天津中医药大学校长的张伯礼院士更关注哪些话题呢？

近日，张伯礼在接受新华网采访时指出，2021年初局部暴发的河北疫情暴露出了我国农村地区疫情防控的薄弱环节，总结农村疫情防控特点和经验，对完善我国重大疫情防控体系具有重要意义。此外，出院后康复阶段的患者应加强及时全面的中西医康复干预。“我国在疫情救治中‘中西医结合、中西药并用’为全球抗疫贡献了中国力量，作为康复阶段的先行者，我们也必将为未来全球上亿新冠肺炎患者的康复治疗提供中国方案。”张伯礼还呼吁全社会不要歧视新冠肺炎患者，爱护他们，关怀他们，使他们早日康复、回归社会。

全国人大代表和天津中医药大学校长的张伯礼院士

加强农村疫情防控体系建设，补足存在的短板

张伯礼表示，农村人口易聚集，留守老人、儿童偏多，也给疫情防控增加了难度。“我根据此次参加河北疫情防控的实践，针对当前农村疫情防控存在的短板和不足，提出加强农村疫情防控体系建设的相关建议”。

一是重视加强农村疫情防控的科普，加强“治未病”知识宣讲。从此次疫情来看，我国应急科普工作在引导公众正确认识病毒、指导群众科学有效预防等方面发挥了积极作用。但在一些农村地区，应急科普体系有待完善，在“大喇叭”广播系统、墙面标语等宣传措施基础上，也要完善群众喜闻乐见的短视频等传播方式。

二是严格隔离，封村更要封户。在实施农村地区异地集中隔离措施时，须制定相关预案，应对如村庄安全管理、家禽牲畜检疫及喂养等问题，以解决村民的后顾之忧，保障集中隔离措施得到顺利实施。

三是隔离点普遍服用中药，阻断病情发展。在疫情蔓延初期，果断采取隔离措施，切断传播源是疫情防控的关键。在集中隔离点，可在遵循自愿基础上第一时间普遍给予中药通治方干预，有效阻断病情蔓延。河北疫情防控实践，再一次证实了严格隔离加普遍服中药是控制疫情进展的有效经验。

四是加快农村地区防疫体系建设。针对短板和薄弱环节，采用加强基层卫生人员培训、对口帮扶、物资设备援助等方式补齐短板，加快农村地区防疫体系建设，特别是发挥村医、乡医的“哨点”作用，建立报告和就地隔离制度，流动检疫及转送制度，调派负压救护车、移动核酸检测车随时到基层应急检测和转运患者。另外，县级人民政府对医疗物质储备和隔离场所应做出预案，以应对大规模人员隔离的需要。

新冠肺炎患者康复问题需高度关注

根据国家指南，新冠肺炎患者经过积极救治，病毒检测两次核酸转阴就可以出院，但核酸转阴只表示没有传染性，而非完全治愈。据观察，相当一部分病人出院后仍存在活动后憋喘、肺部炎症未吸收、免疫指标紊乱、脏器功能损伤等不同程度的呼吸功能、躯体功能、免疫功能等障碍，还有疲乏、肌肉酸痛、烦躁、心悸、盗汗等表现及焦虑、抑郁等心理障碍。

“根据我的团队在武汉、天津、石家庄三地救治及康复经验，亟需进行中西医综合康复干预，及早康复、综合康复、规范康复可以达到防复阳、促痊愈的目的，帮助他们早日回归岗位、回归社会。”张伯礼说，此前他和专家团队已制定了《新型冠状病毒肺炎中西医结合康复指南》，并在三地开设了多家新冠肺炎康复门诊，积累了一些经验，但仍需要加强落实和随访。为此，他提出几点建议：

一是相关部门对新冠肺炎患者的康复问题予以高度关注，开展一揽子新冠肺炎康复问题科学研究，建立统一的中西医康复治疗方案和评价标准。

二是建立康复定点医院，开展医务人员康复培训，建立康复平台进行长期追踪观察和评估。

三是出台相关政策措施，使出院与康复流程无缝衔接，鼓励患者主动康复，居家康复，自觉参与康复治疗。

四是康复工作中坚持中西医并重、中西药并用原则。发挥中医药的特点和优势，在统一的康复方案基础上，制定“一人一策”中西医结合的个体化康复方案，有针对性进行康复治疗。

五是建议相关部门将新冠肺炎患者康复期医药支出纳入医保，给予适当比例报销。有关部门在康复药品及器械研发及审批方面予以支持。

张伯礼强调，要格外重视农村地区疫情后患者的中西医康复治疗，防止“因病致贫”。他建议由政府指定康复定点医院和门诊，将康复纳入医保报销范围，分担农民群众的康复费用。