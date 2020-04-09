守正创新，坚持中西医并重

当前新冠肺炎疫情已席卷全球，截至北京时间4月7日凌晨1时30分，全球累计确诊病例1309439例，累计死亡72638例。

经过我国临床实践，中医药参与的治疗方案成为我国的独特优势，国家卫健委多次更新发布的《新型冠状病毒肺炎防治诊疗方案》推荐了中医药，诊疗方案也被翻译成多国语言与更多国家分享。国际社会高度评价，“中西医结合的方式是抗击疫情的重要方案，正为全球抗疫作出贡献”。

2020年4月9日（周四）18:00-19:00，“人民好医生”客户端将邀请中央疫情防控指导组专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼进行视频直播，与大家探讨中医守正创新，中西医结合治疗新冠肺炎疫情的相关问题。

专家介绍：

张伯礼，中国工程院院士，全国名中医，天津中医药大学校长，中国中医科学院名誉院长，中国工程院医药卫生学部主任，组分中药国家重点实验室主任，中央新冠肺炎疫情防控指导组专家组成员。

获得何梁何利医学奖、吴阶平医学奖、树兰医学奖、医学教育杰出贡献奖、岐黄医学奖及中医药国际贡献奖等奖项。

致力于心脑血管疾病防治和中药现代化研究，将中医药原创思维与现代科技结合，取得了系列成果。用现代科技手段阐释中医药作用规律及科学内涵，提高了临床疗效；率先建立了中医药循证关键技术体系，开展冠心病中医药二级预防循证研究；创建了以组分配伍研制现代中药的模式，建立关键技术体系，研制多个组分评价研究中药；开拓了中成药二次开发领域，培育了中药大品种群，促进传统产业升级换代。建立中医药教育国际标准，主编世界中医药教育核心教材。

如何收看直播：

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