世界青光眼日：警惕致盲不可逆 五类人群更易罹患青光眼

人民网北京3月6日电 （记者乔业琼）近年来，关于青光眼性失明的新闻屡见报端。什么是青光眼？如何预防青光眼？在世界青光眼日来临之际，人民网专访中国中医科学院眼科医院青光眼专科主任冯俊。

发病初期无自觉症状

记者：我们知道3月6日是世界青光眼日。眼科的疾病有很多，为什么单单针对青光眼专门设立节日？

冯俊：青光眼是全球首位不可逆的致盲性眼病。据中华医学会眼科分会发布的《中国青光眼指南（2020年）》数据显示，2020年全球原发性青光眼患病人数超过7600万，2040年将超过1亿。我国是青光眼患者人数最多的国家之一，2020年我国青光眼患病人数达2100万，其中致盲人数达567万。

值得关注的是，许多青光眼患者发病初期无自觉症状，只有当疾病发展到中或晚期时，才会察觉症状而就医，但此时视功能的损害已不可逆。有资料显示，在发展中国家约有70%-90%的原发性青光眼患者不知道自己有病。因此，青光眼的防治工作非常严峻，而且任重道远。

针对青光眼导致的失明，就目前的医学治疗手段来说是无法使其逆转并且恢复的，但却是可以避免的。所以，为了让更多的人认识到青光眼的危害，加强公众对青光眼的防治常识，世界青光眼协会（WGA）和世界青光眼病人协会（WGPA）共同发起了一项全球性运动，即每年一次的世界青光眼日（3月6日），今年3月7-13日是第14个青光眼周，主题是“视野不丢，生活无忧”。

五类人群更易罹患青光眼

记者：什么是青光眼？青光眼有何危害？

冯俊：青光眼是指眼内压病理性升高，超过视神经的耐受能力，造成视神经损害和视野缺损，以致视力下降甚至失明的一种眼病。闭角型青光眼患者在急性发作期症状明显，常有眼胀、剧烈头痛、流泪、畏光、视物模糊、恶心、呕吐等症状，开角型青光眼在早期甚至于中期，可无症状，视力常不受影响，不易判断，需要到医院进行青光眼专科检查。

青光眼已成为我国当前主要致盲性眼病之一，如不采取有效的治疗措施，会对青光眼患者的视力和视野产生严重影响，晚期出现管状视野，最后视力完全丧失。

记者：哪些人群容易罹患青光眼？

冯俊：从儿童到老人都有可能发生青光眼。但中老年人更易发生，50-70岁为高发年龄阶段。

青光眼的流行病学调查资料显示，以下人群更易罹患青光眼：

1、青光眼有家族史者，发病率高于无家族史者；

2、具有前房浅、眼轴短、晶体厚、角膜直径短，小眼球等解剖特征的人群更易发生青光眼；

3、高度近视、糖尿病患者、长期使用激素（尤其是局部滴眼）的人青光眼发病率较高；

4、40岁以上人群易发闭角型青光眼，女性多于男性；

5、具有吸烟嗜酒、起居无常、饮食不规律等不良生活习惯以及喜怒无常者，更易罹患青光眼。

定期检查与随访是预防青光眼的重要措施之一

记者：在日常生活中如何预防青光眼？

冯俊：生活因素是青光眼发病的诱发因素之一，研究发现不良生活习惯会增加青光眼发生的风险，如情绪波动大、易怒、紧张，吸烟，酗酒，作息不规律、经常熬夜，暴饮暴食等常会引起眼部神经兴奋或疲劳，进而诱发或加重青光眼。改善情绪、调整作息、控制吸烟等会起到预防的作用。

对于罹患青光眼风险比较大的人，比如有青光眼家族史者、有特殊的青光眼解剖结构者来说，定期检查与随访是预防青光眼发生的重要措施。