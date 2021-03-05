路阳：社会办医要聚焦于自身技术优势和专科市场需求

陆道培医疗集团CEO 路阳

人民网北京3月5日电 （记者任妍）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月3日，在主题为“关注社会办医高质量发展 推动社会办医院内涵建设”的专场论坛上，陆道培医疗集团CEO路阳表示，社会办医的功能定位和发展方向首先取决于建院宗旨，医院应始终将治病救人作为第一出发点。

据路阳介绍，自陆道培院士创建陆道培医院的20年来，陆道培医疗集团目前拥有四家三级血液病专科医院，床位数超过1000张。

路阳表示，社会办医的发展要点首先要聚焦，在医疗资源相对不足的情况下，要聚焦于最擅长的技术领域。如陆道培医疗集团将最擅长的造血干细胞移植应用于各类血液病的治疗领域，目前已经成为我国规模最大的造血干细胞移植中心之一，2019年移植量达到1081例。

其次，基于医疗消费升级的市场趋势，社会办医要善于发现差异化的市场需求，关注国家医保报销范围之外的医疗服务项目，满足患者多样化和个性化的健康需求。

另外，在医疗服务模式从重视“疾病管理”转向重视“健康管理”的转型过程中，社会办医要放眼健康产业链上的各类市场需求，尤其是院前的互联网医疗问诊、体检，以及院后的康复和长期护理等领域，都为社会办医提供了更多市场机会和发展空间。