路阳：用技术创新迎接非公立医疗的明天

人民网北京5月25日电 25日，陆道培医疗集团CEO路阳做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“关注社会办医可持续发展 聚焦医疗资源再分配”主题论坛上，路阳表示，百姓对健康的需求是无限的，医疗机构应该着眼于提高自身技术和服务能力，才能抓住发展机遇。

“技术是第一生产力。”路阳介绍，保持技术创新和迭代是陆道培医疗集团可持续发展的重要战略。谈到患者需求，路阳表示患者口碑将成为决定性因素。“医疗行业未来发展将以市场需求为导向”，路阳解释到，好的口碑才能吸引患者，提高业务量，进而占有市场。据路阳介绍，陆道培医疗集团内部调查数据显示，其99%的患者来自病友推荐。

针对资本问题，路阳强调要可持续发展，不能采取滚雪球的发展模式。“资本一定要有耐心。”路阳认为，资本不应该过于关注眼前的盈利率，医院的人才体系、品牌溢价等将带来更长远的收益。

论坛上，路阳还提出要以社会责任为核心构筑品牌生态系统。路阳认为，医疗服务产业链里中的医院、供应商等参与者应该密切合作，共同进退。路阳表示，医疗机构应该承担一定的社会责任，这样的品牌生态系统才能为非公立医疗机构建筑起坚实的社会信任基础。

“企业需要像画年轮一样踏实经营。”站在社会办医长期发展的角度，路阳表示，企业不能违背办医初衷一味追求暴利，应该从提高自身技术和服务水平出发，用技术创新去迎接非公立医疗的明天。