梁晓峰：为老年人创造适合养老的社会环境

人民网北京3月5日电（杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“健康中国，预防先行”中老年人疾病预防专场论坛上，中华预防医学会专职副会长兼秘书长梁晓峰表示，中国人口老龄化迅速，卫生系统有待完善，各界需要共同努力创造适合养老的社会环境。

中华预防医学会专职副会长兼秘书长 梁晓峰（陈晨 摄）

“近年来，随着我国经济水平的高速发展，老龄化趋势不可阻挡。”梁晓峰在论坛现场表示，与其他发达国家的老龄化过程相比，我国的人口老龄化速度更快，准备时间更仓促。护理机构、护理人员等配套软硬件尚未完善，卫生系统还未做好充分准备，社会层面认识亦不充足等问题，将成为未来老龄化社会面临的难题。

在老年人疾病监测层面，梁晓峰认为，目前除了肿瘤和心脑血管疾病外，还有很多细化的监测工作不够细致，不同的区域、不同的职业人群、不同的性别、不同的年龄段主要的疾病负担是什么还需进一步厘清才能对症下药。

“老年人预防疾病要考虑中国的实际。”梁晓峰指出，中国目前的老龄人群成长于健康观念还不够浓厚的时代，现在他们大多离开了就业一线，剩下的时间更应该保障好自身健康，这不但是为自己，为家庭，也是为国家负责。“戒除不良嗜好，培养及时就医的意识，这些需要基层卫生系统承担很大的责任。卫生系统之外，其它社会服务系统同样需要完善，给老年人创造适合养老的社会环境。”梁晓峰说。

以疫苗接种为例，梁晓峰介绍，虽然中国在成人疫苗的推进上已经取得了长足的进展， 但相比于儿童预防接种服务体系， 成人预防接种服务体系仍有待完善。“如何运用现有的卫生系统力量给高龄、失能老人提供预防接种，这是一个大难题。”梁晓峰表示，老年人疫苗接种需要医生、护士“跟得上”，还要有大量的志愿者“跟得上”，这需要相当大的社会组织力量。

梁晓峰建议，面对即将进行的大面积老年人新冠疫苗接种，医疗单位、基层组织、志愿者队伍、各个家庭都行动起来，帮助把老年人新冠疫苗接种工作做好，才能建立起完善的免疫屏障。

梁晓峰补充道，提升中老年群体接种率，除了需要大量社会组织力量，与疫苗接种的政策也密切相关。“比如说北京上海已经将流感疫苗和肺炎疫苗纳入了医保或者是政府拿钱免费接种”。梁晓峰建议，近年来医疗科技发展迅速，很多类似带状疱疹疫苗等创新的成人疫苗已经在国内上市，社会各界应共同努力让中老年人知道并接种创新疫苗从而达到预防疾病，提高全民体健康水平的目的。