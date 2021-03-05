全国政协委员王建业：推进和实现健康老龄化至关重要

人民网北京3月5日电（杨曦）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“健康中国，预防先行”中老年人疾病预防专场论坛上，全国政协委员、国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员王建业表示，今年两会他重点关注了老年健康话题，建议将老年医学专业纳入住院医师规范培训项目，推进健康老龄化。

全国政协委员、国家老年医学中心主任、中华医学会老年医学分会主任委员王建业（陈晨 摄）

“目前中国人均预期寿命是77岁，但据研究，中国人均健康寿命仅为68.7岁，其中8年多时间处于带病生存状态。”王建业在论坛现场指出，中国目前的老龄人口结构以70岁以下的年轻老人为主，十年后我国将进入深度老龄化社会，此背景下，实现和推进健康老龄化对于缓解社会和家庭压力至关重要。

王建业表示，今年两会期间他将就健康老龄化问题提出两点建议：一是建议将老年医学专业纳入住院医师规范培训轮转项目，为社会储备老年临床医学人才；二是关注老年人健康，缩短老年人带病生存年限，特别是要关注到即将到来的深度老龄化会给社会带来的问题。王建业还表示，他也会继续关注部分癌症创新药“进得了医保进不了医院”、“罕见病国家级人才培养”、“罕见病创新药研发”等议题。

在老年人疾病预防关口前移方面，王建业认为国家还需进一步做好健康教育工作，提高全民健康素养，同时在预防保健、及时诊断、护理康复、中长期照护、安宁疗护等方面建立连续、综合和系统的完整体系。“在老年人健康促进方面，我们希望不仅能够培养出一批医学专科的人才，我们也希望能够让全民知晓相关的医学知识。”王建业说。