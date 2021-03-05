刘培俊：新时代学校卫生与健康教育要奋进“图”强

教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员 刘培俊

人民网北京3月5日电（许维娜）近日，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月2日下午，在由教育部体卫艺司指导的“新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路”专场论坛上，教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊指出，立足“十四五”的新起点，学校卫生与健康教育要奋进“图”强——谋划好总蓝图、设计好路线图、落实好流程图，在提升儿童青少年健康素养中传承教育力量，提供教育方案，助力健康中国。

针对新时代学校卫生与健康教育高质量发展存在的问题。刘培俊指出，促进健康教育目前有三道“必答题”。

一是体制性障碍，家校以及社会多方面联手合力不够，对于学生的不良生活习惯及行为方式不能做到“齐抓共管”，校内外不能形成有效的合力机制；二是结构性矛盾，主要体现在健康教育教师配备还存在缺口，校医配备不齐，食堂管理人员营养膳食、卫生进餐知识掌握不够，以及健康教育教师职业发展有待明晰等方面；三是瓶颈性制约，要聚焦学生行为转变这一瓶颈问题，要注重学校健康教育的实际效果，从心理、认知、行为等多个方面，研究符合学生日常学习生活的教育方法。

“十四五”规划建议明确提出“建设高质量教育体系”，其中特别提出要“重视青少年身体素质和心理健康教育”。刘培俊介绍，教育部正在研究制定《关于加强新时代学校卫生健康教育工作的意见》，目前已经进入征求意见阶段。

“当前和今后一段时期青少年健康教育的政策导向，一是聚焦提升学生健康素养，实施学校健康教育行动，大幅提升青少年身心健康水平。二是以构建高质量健康教育服务体系为载体，服务健康中国重大战略，支撑教育强国愿景目标。”刘培俊表示，总体来看，新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路，大规划是建设一个新时代的“新体系”，总目标是促进青少年健康成长，着力点是在高起点上实现“高质量”。

刘培俊提出，落实“高质量”目标，一是是高起点，在“十三五”取得阶段性进展的基础上，系统谋划“十四五”，以更高起点建设中国特色青少年健康教育体系；二是是高站位，站在教育强国和健康中国两大战略的交汇点上，推进学校健康教育支撑国家战略。站在身体健康和心理健康两大融合点上，推进学校健康教育服务学生健康成长；三是高标准，把青少年健康素养作为健康教育实施的依据，作为衡量健康教育工作的尺度、标准和指挥棒；四是高水平，通过优化教育内涵、强化影响健康关键要素管理、夯实学校卫生条件保障、出台关键举措、鼓励试点先行、加强多方协同等，加强青少年健康教育治理；五是高效益，树立“大健康”观和“大教育”观，跳出教育从战略上看待学校健康教育。一方面，学校健康教育争取全社会的关心支持，另一方面，学校教育承载着辐射、影响、引领社会健康教育的重要作用。