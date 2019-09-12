以师生健康为中心，为健康中国打牢坚实基础

9月10日上午，教育部在上海召开全国学校卫生与健康教育工作座谈会。

教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰出席会议并讲话。教育部发展规划司、教育督导局相关负责人，各省级教育行政部门分管学校卫生与健康教育工作、学校食品安全工作负责人和相关处室负责人等70余人参加会议。为贯彻落实近期中央领导同志关于学校卫生与健康教育工作多个重要批示指示和讲话精神，交流经验做法，部署下一阶段工作。

上海市教委、吉林省教育厅、江西省教育厅、宁夏回族自治区教育厅和天津市教委等5个省级教育行政部门在座谈会上作交流发言，分享典型经验做法，为进一步做好新时代学校卫生与健康教育工作提供了有益借鉴。

王登峰在讲话中传达了近期中央领导同志关于学校卫生与健康教育工作多个重要批示指示和讲话精神。他指出，学校卫生与健康教育工作一头连着党中央、国务院，一头连着千家万户，是关系广大人民群众美好生活新期待的“民心工程”，是实现立德树人根本任务的“基础工程”，是建设文明社会、养成文明习惯的“文明工程”。

随后，王登峰还部署了下一阶段学校卫生与健康教育工作的重点任务，明确了学校卫生与健康教育工作的战略考量、改革思路和发展方向。一是起草好“两个重要文件”。研制加强和改进新时代学校卫生与健康教育工作的专门意见，编制大中小幼一体化健康教育大纲。二是推进“四项重点工程”。推进校园食品安全整治工程、近视防控工程、预防艾滋病教育工程和学校“厕所革命”工程。三是实施“一个整体行动”。以学校环境卫生和食品安全为重点，涵盖学校食堂、宿舍、教室、厕所、操场等校园重要学习生活场所，整体提升学校卫生与健康教育工作质量和水平，呵护广大师生健康，为健康中国建设打牢坚实基础。

与会代表共同参观了上海市科技艺术教育中心，听取上海市教委、上海市科技艺术教育中心、上海市徐汇区实验小学负责人关于上海市学校食品安全工作情况介绍。