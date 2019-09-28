“校医协管”为学校卫生监管解困

自从9月2日江苏省南京市中小学校开学以来，南京市江宁区百家湖中学校医钱静和东山小学校医傅维湘2人一组，对周边21所中小学校的饮用水水质送检、直饮水滤芯更换、传染病上报系统、教室内灯光亮度等进行指导巡查。

让校医参与学校卫生监督管理，在国内还是一件新鲜事。南京市江宁区经过6年的摸索实践，建立了教育卫生联动、区域资源融合的学校卫生“校医协管”新模式，找到了一把破解学校卫生监管难题的金钥匙。目前，南京市江宁区83所中小学校实现了“校医协管”全覆盖。

不再“既缺人手又缺抓手”

南京市江宁区总面积1558平方公里，下辖10个街道23个乡镇，区域大，学校多。江宁区卫生监督所副所长张敬圣坦言：“过去，学校卫生监督既缺人手，又缺抓手。”

2012年，江宁区卫生监督所在人手紧张的情况下成立监督三科，配备3名卫生监督员，负责当时辖区内62所中小学、80余所托幼机构和16所驻区高校的卫生监管工作，但仍是捉襟见肘。张敬圣说：“当时，区卫生局在各社区卫生服务中心聘有卫生监督协管员，但协管员年龄偏大。而且，卫生监督协管员还需承担医疗卫生、生活饮用水卫生和公共场所卫生监管等多项工作，因此学校卫生宣教与指导等工作难以深入。”

如何破解学校卫生监管难题？“2013年，我们提出一个设想，把学校的校医资源整合进来，建立一支校医协管队伍。”江宁区卫生监督所所长陶世龙说，“这个想法很快得到了江宁区领导和卫生、教育等部门的重视。”

当年，江宁区以学校卫生综合评价为抓手，由区卫生局与区教育局联合发文，聘请中小学业务能力强、工作责任心强的8名一线校医骨干为校医协管员，各学校设立学校卫生联络员，组建一支业务素质高、执行力强、人员稳定、经费有保障的校医协管队伍。每位校医协管员分片负责10所～12所学校的卫生协管工作，指导、帮扶薄弱学校。

“卫生监督所、教育部门和中小学校形成多方联动机制，建立健全学校卫生工作制度，将学校卫生工作纳入绩效考核，我们开展‘校医协管’就顺理成章了。”钱静说。

校医派上大用场

队伍建立起来了，如何调动校医参与学校卫生监督的积极性？陶世龙说，校医协管人员均是在编人员，人员经费、工作经费由财政全额拨款给校方。除了区教育局把学校卫生协管纳入教育系统绩效考核外，江宁区卫生监督所还与区教育局联合对校医协管进行考核，根据考核情况进行年度奖励，调动积极性。年度考核合格者，可获得4500元～5300元的奖励，奖励经费目前从该区基本公共卫生监督协管经费里列支。

“校医协管落实到位，学校卫生监管就有了深度保障。”陶世龙说。目前，江宁区共有8名骨干校医协管员，一个完整的学校卫生协管网全面覆盖，学校多了一支“不走的协管队伍”。在日常巡查时，8名协管员分成4组，围绕传染病防控与宣教、突发公共卫生事件、饮用水安全与管理、教学与生活环境卫生等内容进行巡查，发现问题及时上报区卫生监督所。“区卫生监督所制订详细的业务考核方案，定期开展协管员理论培训，引导‘校医协管’符合卫生部门要求。”傅维湘说。

某年，江宁区某学校多名学生出现胃肠道症状，校医协管员得到消息后即刻前往该校，协助做好卫生部门要求的消毒处理。同时，根据该校学生多、教室多的实际情况，建议该校在盥洗池配备洗手液，增配紫外线灯和臭氧机等消毒设施，加强日常消毒工作，并以国旗下讲话、宣传栏和班会课等形式开展健康教育。

学校卫生监督不止停留在卫生应急上，更体现在日常管理的方方面面。校医协管员曾对觅秀街中学等4所学校进行“新建保健室硬件设施配置”和“学校卫生软件资料整理”现场指导；指导新招生的禄口第二小学开展晨检、因病缺课上报、传染病防治等工作，实现学校卫生从无到有的突破。

监管探出新成效

“‘校医协管’探索6年来，卫生、教育部门不断磨合融合，优化了服务功能，提升了质量内涵。”陶世龙说。

据不完全统计，截至2019年6月，江宁区“校医协管”共巡查学校682户次，提出整改意见1791条，其中涉及最多的是学校饮用水卫生、传染病防控、教学卫生等，及时排除了隐患。6年多来，该区“5A级健康校园”绝对数和百分比逐年提高。2012年未开展“校医协管”时，全区“5A级健康校园”27所，占参评总数的45%；2013年，增加到36所，占参评总数的60%；2016年，增加到50所，占参评总数的72.5%。

令人欣喜的是，“校医协管”推动学校卫生人员队伍建设愈加完善。根据《国家学校体育卫生条件试行基本标准》，寄宿制学校或600名学生以上的非寄宿制学校应配备卫生专业技术人员；600名学生以下的非寄宿制学校，应配备保健教师或卫生专业技术人员。2013年，江宁区62所学校有27所学校的专业卫生技术人员配备不符合要求。近年来，该区未聘有专业卫技人员的学校数降为15所。从2017年开始，区教育局通过统一考试的形式，每年为学校公开招聘专业卫技人员，充实学校卫生人员队伍。

陶世龙坦言，“校医协管”6年尝试取得了不少经验，但仍有提升的空间。比如，在教育部门的绩效考核中，学校卫生监督的绩效系数占比仍需提高；受人事制度所限，校医晋升卫生系列职称通道有待打通；“校医协管”待遇需进一步提升。另外，卫生部门缺乏“校医协管”专项经费，有待建立以绩定酬、优绩优酬等更为合理的运行与激励机制。

“学生健康是健康中国行动的重要内容之一，相信在各方关注支持下，‘校医协管’之路会越走越宽。”面向未来，陶世龙充满自信。