吴晓滨：进一步提高创新药可及性 着力提高我国创新药产业能力

百济神州总裁吴晓滨。陈晨摄

人民网北京3月5日电（记者孙博洋）近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。2月28日下午，在主题为“生物医药+数字化 助力产业高质量发展”的专场论坛上，百济神州总裁吴晓滨建议，进一步提高创新药可及性，着力提高我国创新药产业能力。

“中国新冠疫苗成为凸显中国医疗科技实力的新名片，中国创新药迎来飞跃式发展。”吴晓滨表示，中国需要同自身国情相结合，需要将创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。近年来的政策红利助推国产创新药发展，加速推动中国从制药大国走向制药强国转变，让更多的患者能够“用得起”创新药。希望能够出台更多针对一类新药快速准入医疗机构的政策扶持，进一步解决患者“用得上”的问题。

“中国创新药的发展，将进一步为发展中国家的医疗和制药等方面带来革命性的改变。”吴晓滨说，很多发展中国家医药创新能力还有待提高，希望在“一带一路”和区域全面经济伙伴关系协定（RECP）的推动下，帮助这些国家进行医药创新、技术转移，帮助当地医院和患者能够用上创新药。与此同时，要在高新科技的赋能下，进一步推动我国医药健康产业链的发展，支持创新药产业链升级，促进生物医药创新集群，提高创新药产业能力，推动“医药强国”建设。