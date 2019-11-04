百济神州与安进公司建立全球肿瘤战略合作关系

2019年11月1日，百济神州与安进公司宣布达成全球肿瘤战略合作关系。合作内容包括在中国开发和商业化安进的产品安加维（XGEVA）地舒单抗注射液、KYPROLIS注射用卡非佐米和BLINCYTO注射用倍林妥莫双抗，以及在全球范围内共同开发20款安进抗肿瘤管线药物，其中百济神州将负责在中国的开发和商业化。

百济神州联合创始人、董事长兼首席执行官欧雷强先生表示：“此次与安进公司的合作，说明了安进公司十分认可百济神州在中国独特的临床开发实力，能够帮助加速全球药物开发进程。我们很高兴能与安进联手，对其广泛的抗肿瘤管线进行开发和商业化，旨在让世界各地的患者尽早获益。此外，战略联盟的达成将进一步拓宽由吴晓滨博士带领的中国商业化团队的产品组合，到2020年底我们将可能为癌症患者带来多达八款自主研发及授权引进的创新型产品。”

欧雷强强调，“一个药之所以非常昂贵，就是因为研发期间需要耗费大量时间和金钱。现在很多国家的政策制定者联合起来，如果我们做完一个临床试验，这个试验做完之后，能够同时也符合其他国家的现行法律法规和标准的话，这个药就会更快、以更廉价的价格走到癌症病人家庭当中去。如果全球有哪一个事情是必须通过合作来完成的，而且是非常重要的一件事，那就是对抗癌症，我们只要保持合作，就会取得成功。”

安进董事长兼首席执行官Robert A. Bradway评论道：“与百济神州达成的战略合作能使安进在全球人口最多的国家扩大影响，进而服务更多的患者。我们选择了一家极具创新力的战略合作者，是基于他们在中国的商业运营与临床开发覆盖，且按照国际质量标准执行。癌症在中国是第一大死亡原因，随着中国人口日趋老龄化，必然会上升为一个更加紧迫的公共健康问题。我们期待与百济神州的合作能够为中国以及全世界数百万的癌症患者的生活带来有意义的改变。”

百济神州与安进此次合作的关键内容包括:已获批产品在中国的商业化和全球临床开发。根据合作协议，百济神州将在中国就安加维（XGEVA）、KYPROLIS以及BLINCYTO进行五年或七年的商业化经营；期间，双方将平分利润或亏损。商业化期满后，百济神州将有权保留一款产品，并获得未保留产品额外五年的在中国销售的特许使用费。

在临床开发方面，百济神州同意在全球范围内针对实体瘤以及血液瘤与安进共同开发20款安进抗肿瘤管线药物。双方将共同承担在全球范围内的开发费用，其中百济神州将在合作期间贡献包括开发服务和现金在内的总价值至多为12.5亿美元。百济神州有权获得每款产品（不包括AMG 510）在中国以外的全球销售的特许使用费。