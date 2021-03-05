瞿佳：抓实“一增一减” 近视防控要做真做实

温州医科大学眼视光医学部主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、全国中小学健康教育教学指导委员会副主任委员 瞿佳

人民网北京3月5日电（许维娜）近日，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月2日下午，在由教育部体卫艺司指导的“新时代学校卫生与健康教育高质量发展之路”专场论坛上，温州医科大学眼视光医学部主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、全国中小学健康教育教学指导委员会副主任委员瞿佳指出，儿童青少年近视防控一定要做到抓早抓小、家校共管、多方协同、常抓不懈，才能共同呵护好孩子明亮的眼睛。

“近年来，教育部牵头落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》，联合相关部门形成合力，积极推进相关工作并取得阶段性进展，这是非常难能可贵的。”瞿佳表示，视力健康是健康教育很重要的一部分内容。下一步，我们要坚持防控工作不松懈，坚持多方协同，方方面面都要投入到近视防控当中，持续做好这项工作。

瞿佳提出，在做好成果巩固的同时，还要有新的抓手——做好“一增一减”，即增加户外活动、课外活动、体育运动 ，减少近距离学习工作的负荷。“落实‘一增一减’，当前应多做实事，多做真事。我们发现很多家长受‘不输在起跑线上’社会氛围的影响，学生课外补习，课业繁重现象还是比较普遍。因此要从教育评价体系着手，避免只重智育，要做到德智体美劳全面发展。”

据了解，温州市于2018年8月启动“明眸皓齿”工程。目前，已成功开展5次百万学生视力普查。瞿佳认为，抓好视力普查在近视防控中有着重要作用。普查不仅是对学生视力的动态跟踪，同时也是近视防控科普、宣教并形成全民关注氛围的有利推广形式。

“对于不同年龄段、不同学习阶段的学生，需要有针对性地制定近视防控策略。同时，学校也要逐步全面落实教室采光和照明卫生标准要求,科学配置课桌椅,适度使用电子产品教学设备,强化家校联合监护。多管齐下、各方协同、常抓不懈，近视防控工作一定会取得成功。”瞿佳说。