中英眼视光专业力量签约 共建眼科学国际合作平台

图为中国工程院院士、北京大学常务副校长、医学部主任詹启敏（前排右）代表北大医学部与伦敦大学学院副校长诺拉·克尔顿（Nora Colton）（前排左）签约。

11月1日，北京大学（PKU）医学部眼视光学院与伦敦大学学院（UCL）眼科研究院及其战略合作伙伴英国Moorfields眼科医院签署了合作备忘录。该合作备忘录将促进北京大学医学部眼视光学院在眼科学和眼视光学方面与伦敦大学更紧密的合作关系, 共同搭建国际合作平台，推动医疗资源整合，创造互利共赢新局面。

该合作备忘录旨在探索眼科、视光和视觉科学领域发展的合作教育，并期待进一步建立眼科领域网络学习平台和合作研究项目。通过达成国际战略合作伙伴关系，建立眼科及眼视光学国际化网络教育合作中心，设立中英联合培养眼视光学硕士研究生项目，探索高精尖技术及创新型科研合作，形成眼科及视觉健康领域独特的创新理念，从而推动中国眼视光高等教育及相关行业向前发展。

英国Moorfields眼科医院首席执行官大卫·普罗伯特说:“本次合作汇集了三个领先的眼科学和视觉研究中心, 它们都对临床有着卓越的追求、热衷于提供更进一步的教育机会并不断寻求突破性研究。我期待着看到这项合作通过分享知识、资源和临床经验对未来眼科学发展所带来的影响。”

UCL 眼科研究院院长安德鲁·迪克教授说:“这项协议标志着三个著名的全球机构之间良好合作的开始。我们将共同为 UCL 和 PKU 的优秀学生创造新的机会, 使他们能够走到一起, 努力在眼科领域开发独特的创新, 并推动我们的研究向前发展。”

北京大学医学部眼视光学院院长瞿佳教授说：“与UCL眼科研究生及英国Moorfields眼科医院的国际合作和伙伴关系是北京大学医学部眼视光学院国际化和战略发展的重要一步，我们期待着与UCL及Moorfields眼科医院在眼科、视光和视觉科学领域开展教育项目和创新性研究。”

北京大学医学部眼视光学院执行院长、北京大学人民医院眼科及眼视光中心主任赵明威教授说：“非常期待双方通过这种跨国、跨区域的强强联合，能够积极开展眼科和眼视光相关的临床和基础研究合作，更好的推动双方在眼科学和眼视光学学科领域的全面发展。”