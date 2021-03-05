陈航：通过党建引领医院高质量发展

首都医科大学附属北京地坛医院党委书记陈航

人民网北京3月5日电（记者毕磊） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“党建引领公立医院高质量发展”的专场论坛上，首都医科大学附属北京地坛医院党委书记陈航表示，把方向、管大局、做决策、促改革、保落实，将党建工作做到实处。

2018年，《关于加强公立医院党的建设工作的意见》发布，对公立医院党建工作作出了全面的部署。切实加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度，推动实施健康中国战略。

意见出台后，各个医院在工作实践中如何落实政策？针对此问题，陈航表示，地坛医院院党委充分发挥“把方向、管大局、做决策、促改革、保落实”的领导作用，将医院的整体工作进行整体谋划，合理划分，把党建工作与医院业务深入融合，通过党建引领医院高质量发展。

陈航从四个方面具体讲解了医院党委的主要工作：一是通过加强医院基层党组织建设来提升党支部的战略堡垒作用，激发党支部和党员的活力和先锋模范带头作用。二是通过开展一支部一品牌、一科一策等主题党日活动把党建工作与业务工作有机融合。三是用管理学的方法和措施来管理党建工作，实现对支部的科学规范、可量化考核的闭环式的管理模式；四是号召医院全体党员努力将党建工作与医院的重大工作有力的结合，积极推动业务科室的发展。

在谈到全国抗击疫情，党员同志如何积极发挥党员先锋模范作用时，陈航表示，地坛医院党委始终坚持“生命至上、人民至上”的理念，充分发挥党委的领导作用，从思想引领、工作执行和统筹协调等方面激励全体医护人员齐心协力打赢这场战斗。