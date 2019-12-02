北京红丝带之家等单位发起成立红丝带联盟 集合社会力量抗击艾滋病

2019年12月1日是第32个“世界艾滋病日”。我国2019年“世界艾滋病日”宣传活动主题为“社区动员同防艾，健康中国我行动”。近日，北京红丝带之家、中国性病艾滋病防治协会、中华红丝带基金、中国预防性病艾滋病基金会、同心共铸中国心基金、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、中国医药卫生文化协会高校医院联盟分会等多家单位在北京共同发起成立红丝带联盟。据悉，这是集合社会力量抗击艾滋病的又一合作平台，将为全国范围内的艾滋病患者提供治疗、沟通以及关爱等多个维度的帮助。

发正如中国性病艾滋病协会副会长沈洁所说：“由衷希望我们联手发挥各自优势，打造建设好五个平台（合作、交流、提高、服务、关爱），为实现国家防艾工作目标、健康中国发展目标做出贡献，使更多病人、感染者及其他服务对象获得更好的服务，同时使我们医疗卫生工作者得到更大的能力提升。”

中华红丝带基金会长谷彦芬在致辞中对联盟平台建设、紧扣国家宣传主题，联合推进走进社区、进高校等合作方面都给出了很好的建议。

首都医科大学附属北京地坛医院党委书记、北京红丝带之家会长陈航讲话

会上，首都医科大学附属北京地坛医院党委书记、北京红丝带之家会长陈航回顾了北京红丝带之家成立以来所开展的工作，也对红丝带联盟成立的背景和使命进行了介绍。据他介绍，北京地坛医院红丝带之家从1999年1月成立到2005年1月通过民政部注册成为北京红丝带之家，在关怀艾滋病患者、感染者，开展对艾滋病防控教育方面不断拓展，艾滋病反歧视工作不断丰富，形成了自身特有“三位一体”的工作模式。

陈航说，该联盟的使命是“与艾同行 共享生命”，未来将主要搭建合作、交流、提高、服务、关爱5个平台，为艾滋病患者提供多维度的服务。具体目标如下：一、建成一个全国艾滋病交流合作平台。传递关怀和声音，收集基层艾滋病患者和机构相关信息和资料，起到社会组织层面上传下达的作用；二、建成一个能力提高的平台。以孵化器为基础，提升基层艾滋病机构和社区组织相关服务能力和知识水平；三、打造一个患者服务平台。为全国各地基层患者医疗转介提供服务，以地坛医院感染联盟为依托促进艾滋病患者就近就医，并通过医疗转介缓解艾滋病患者就医难问题；四、打造一个沟通交流平台。分享艾滋病项目信息和相关活动信息，定期举办线下培训交流活动；五、打造一个患者关爱平台。积极为贫困艾滋病患者筹集善款，解燃眉之急。

与此同时，中国医药卫生文化协会高校医院联盟分会代表杨大来在发言中表示，“要更好的为基层艾滋病患者提供就近支持服务，为我国艾滋病防控工作略尽绵薄之力。”

此外，北京红丝带之家的服务模式也将进一步在基层进行孵化。四川省凉山州第一传染病医院红丝带之家成为了北京红丝带之家第一家孵化单位。在活动现场，还举行了“凉山红丝带之家”授牌仪式。四川省凉山州第一传染病医院院长买泓也在致辞中表示，感谢来自全国各地艾滋病防治战线对凉山人民的关切，一定把北京的艾滋病防治、艾滋病反歧视经验学到手、干起来，造福凉山艾滋病感染者、患者。

活动现场，中国预防性病艾滋病基金会理事长助理刘莉珍在发言中表示，希望更多的像凉山州第一传染病医院一样有更多的红丝带之家孵化成功。