斑块 男在动脉女在微血管

男女有别，不仅体现在外貌、体征和性格等方面，在疾病发作和治疗上也有差异。尤其在心脏病发作后，男女出现的影响不尽相同。美国梅奥诊所的研究人员近日讨论了心脏病发作中的性别和年龄差异，结果发现，在多数年龄段中，女性患急性心脏病的人数均少于男性，但84岁以上女性多于男性；年轻女性更易出现血管并发症和大出血，65岁以下女性比男性更有可能在医院死亡；与男性相比，女性更有可能有高血压、糖尿病、贫血、房颤、慢性肺病和中风等心血管危险因素。

以冠心病为例，西安交通大学附属第二医院心内科主任医师邓捷表示，从发病的危险因素来看，男性和女性拥有一些共同危险因素，比如高血压、糖尿病、高脂血症、吸烟、肥胖等，但冠心病对女性的影响更显著。研究表明，65岁以上女性高血压发病率高于男性，但女性对高血压的控制要好于男性，消除高血压这一危险因素后，女性冠心病死亡率降低幅度大于男性；如果女性有糖尿病，患冠心病的风险是男性的2~3倍；若女性患有高脂血症，发生冠心病的几率要比男性高50%；女性如果吸烟，包括二手烟，患冠心病的风险比男性高约25%。此外，女性特有的一些高发疾病或独有的危险因素，比如卵巢功能性疾病、风湿性关节炎、乳腺癌，以及妊娠、服用避孕药等，也会造成冠心病风险增加。

男女血管病变的部位也有区别。虽然冠心病的发病机制都是冠状动脉粥样硬化，但男性的斑块易发生在较大的冠状动脉上，所以冠脉造影往往可以发现严重狭窄。女性大多是微血管病变，血管内皮细胞舒张和收缩功能不良，会导致心肌缺血。

男女冠心病临床表现也不同，女性更容易出现不典型症状，比如上背部、上臂、颈部、下颚疼痛，心悸、疲劳、恶心等，有时甚至没有明显的胸痛感。男性发病症状更典型，劳累型心痛很容易判断。因此临床统计上，女性从发生心梗直至到达医院的时间普遍更长，容易误诊和延误抢救。

造成这些差异的原因主要有生理、心理两方面原因。女性在中青年时，有雌激素对血管的保护作用，男性却没有，所以患冠心病的比例较女性更高；女性绝经后，雌激素水平迅速下降，冠心病的发病率会迅速上升，甚至赶超男性。女性如果遇到不愉快的事，多会压抑自己、憋在心里，由于社会心理因素导致的冠心病发病率随之高。

邓捷表示，不论男女都要选择健康的生活方式，比如远离香烟，包括二手烟，以及酒精和甜饮料；控制腰围，男性不大于85厘米，女性不大于80厘米；提倡低盐饮食，多吃绿叶蔬菜、胡萝卜、蓝莓、草莓、桃子等富含抗氧化剂和膳食纤维的食物。对于高血压、糖尿病、高血脂等可控风险因素，可以用药物很好地控制住。女性预防冠心病，首先要了解不典型性症状，谨防把心血管病症状当作更年期表现，如果有不适，要及时到医院就诊，至少做一下心电图检查，判断有无冠心病。女性特有的疾病，比如卵巢早衰、乳腺癌，可在医生指导下，通过口服一些激素控制发病。特别要提醒女性朋友，保持积极乐观的心态，遇到不顺心的事要多找渠道倾诉或发泄。（记者 李珍玉）