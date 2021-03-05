指端发麻夜难眠 原是颈椎病发作

肇庆一女子因为颈椎病导致手指指端发麻彻夜难眠，最终通过中西医结合的方法重获健康。广州医生提醒，神经根型颈椎病发病愈发年轻化，年轻人要避免长时间看电脑、玩手机等不良生活习惯。

家住肇庆的王姐（化姓）今年已有54岁。今年1月初，王姐莫名其妙总觉得自己左手手指发麻。起初，王姐以为是白天在建筑工地提太多重物导致，便没有过多留意。没想到手指发麻越来越严重，发展到彻夜难眠。在当地医院，被诊断为颈椎病后，王姐接受了牵引、针灸等对症治疗，效果都不明显。

1月底，王姐找到了广东三九脑科医院康复医学科首席专家倪莹莹主任医师。倪莹莹从患者的相关影像片中发现，其颈椎不仅有退行性病变，颈椎间盘还有突出，颈5/6椎间更是明显变窄。“患者颈椎间盘向颈椎后外方有不同程度的突出，刺激相应的脊神经根，导致出现手指端麻木等症状，是典型的神经根型颈椎病。”倪莹莹说。经过中西医等对症治疗后，近日，王姐左手指端麻木的症状已完全缓解，复查颈椎也提示神经根受压完全解除。

神经根型颈椎病是颈椎病中最常见的一种类型，发病率占颈椎病的60％。一般以疼痛为主要症状，部分患者还会出现指端麻木、夜间加重等症状。随着生活饮食条件的改善，高血脂、高血压、糖尿病的发生率也逐年上升，并且常与颈椎病发生叠加症状，从而出现一系列难治性肢体麻木、头晕头痛等。“这是中老年人好发的疾病，但近年来有年轻化的趋势。”倪莹莹强调，市民朋友要尽量避免长期久坐不活动、颈部姿势异常以及电脑、手机使用时间过长等。“一旦颈椎酸痛、四肢麻木得不到缓解，就要及时就医，以免延误病情。”（张青梅）