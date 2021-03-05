少年爱留长指甲 原因竟是患甲亢

15岁的少年总爱留长指甲，父母怎么劝也没用。只是因为爱美、叛逆吗？

还真不是那么简单！在医生的耐心引导下，他说出真正原因，没想到竟与这种病有关——

“李主任，我儿子老留这么长的指甲，让他剪一下，回头又留上了，是不是有什么病？”张先生带着15岁的儿子小康走进了广州医科大学附属第二医院内分泌科主任李万根主任医师的诊室。

“留长指甲不奇怪啊，可以掏掏耳朵、抓抓痒，不过要注意卫生。”李万根主任一边笑着安抚患者，一边仔细端详小康伸出的双手。只见小康十个手指都留了长长的指甲，同时发现双手多汗并且颤抖，年轻人有手抖症状的并不多，李万根主任在心中已经有了初步诊断。

“你留长指甲是不是有什么特别的原因？”李万根耐心地引导患者。

“手老是抖，不留长指甲就握不稳笔了。”小康答道，平时不好意思说自己手抖，怕被人笑话。

弄清楚了真正原因，李万根为小康进行了初步体检并开出验血单，对小康的促甲状腺素进行筛查，最终检查结果提示小康患有甲状腺功能亢进症（即甲亢）。

经过一段时间的药物治疗，小康的甲状腺功能异常症状得到明显改善，也不再需要专门留长指甲了。

甲亢及时治疗可痊愈

据李万根介绍，典型的甲状腺功能亢进症（简称甲亢），是由于甲状腺合成释放过多的甲状腺激素，造成机体代谢亢进和交感神经兴奋，简单来说，就是身体各个功能都处于“亢进”状态，通常表现为心慌、多汗、手抖、失眠、消瘦、易怒等，还常伴有突眼、眼睑水肿、声音亢进等症状，甲亢患者长期没有得到合适治疗，会引起消瘦和甲亢性心脏病，甚至危及生命。

甲亢并不可怕，一旦诊断明确，治疗效果可以说立竿见影，青少年甲亢患者只要及时治疗可以痊愈，对其智力及身体的正常发育不会产生影响。

孩子这些异常表现

家长务必审慎寻因

甲状腺是位于颈部下端的蝴蝶状腺体，可产生甲状腺激素。甲状腺激素对精神认知发育、生长、新陈代谢至关重要。

随生活节奏加快、精神压力大、作息饮食不规律等，甲状腺疾病的发病人数逐年升高，并有呈现年轻化的趋势。常见的甲状腺疾病主要有三种类型：甲状腺功能减退症、甲状腺功能亢进症和甲状腺结节。一般来说，甲状腺疾病治疗效果良好。

除非有甲状腺疾病家族史，通常家长很少关注孩子的甲状腺问题，并且由于甲状腺疾病的症状常常不典型，容易与孩子在青春期常出现的叛逆、躁动、肥胖等特征相关联，往往容易被忽视。

李万根主任提醒广大家长，青少年正处于身心发育的关键阶段，尤其需要从生理到心理的特别关注，当父母发现孩子有异常行为表现，不应该片面、简单地归因为个性问题，一味批评指责，应多与孩子平等沟通，如有需要及时前往正规医院就诊，筛查疾病原因，早发现早治疗，确保青少年生理与心理健康成长。

如果发现孩子有注意力不集中、无精打采、脾气暴躁、饭量大、消瘦、出汗多、心率增快等等上文所述异常情况时，建议家长及早陪同孩子前往医院进行甲状腺功能检查，排查是否甲状腺疾病“惹的祸”。（翁淑贤）