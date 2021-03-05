立法保护医药领域关键核心技术

“通常，研发一种新药平均需要15年左右时间，花费十几亿元甚至几十亿元。对研发的关键核心技术如保护不当，后果不堪设想。”2021年全国两会期间，全国政协委员、清华大学生命科学学院罗永章教授建议，加强对医药领域关键核心技术的立法保护。

他指出，药品监管部门关注的重点应是药品的安全性和有效性，而不应是技术工艺细节。可在不降低审评标准的前提下，合理减少对技术工艺细节的披露要求。对药品注册审评从人员到流程实行全过程监管，对关键核心技术资料的提交、保存、审阅和调用等环节加强管理。同时，加大对关键核心技术泄露行为的惩罚力度，明确泄露关键核心技术的行为须承担刑事责任。在科研保密工作方面，强化药品研发主体和国家相关职能部门的保密意识，提高实施层面的专业技术水平，完善监管机制，对核心技术的保密工作做到全程可追溯、全员可问责。（记者 赵星月 姚常房）