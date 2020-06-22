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确保高考安全 关键在细节

孙小二

2020年06月22日08:11 来源：北京青年报

距离2020年高考只剩不到一个月的时间，为了确保高考工作安全圆满，需要政府落实责任，社会大力支持，更需要家长的积极配合。

每年高考都发生考生迟到不能进入考场的事件，而这往往恰恰是准备工作细节没到位。考生考试迟到，原因要么是路上堵车，要么是考生睡过头，要么是记错考试时间，这些都是备考细节上的失误，只要用心完全可以避免。正因此，关键就在考生家长一定要把每一个细节都想到，并提前做好准备工作。

我女儿当年高考，在熟悉考场时，我来回在考场与居住的租房之间走了两次，一次是坐车，一次是步行，并分别计算时间。这样做是为了防止万一坐车去考场遇到堵车、或是车辆抛锚等意外情况，我步行到考场需要花多长时间，对此心中有数。

我们要把高考、中考工作的每一个环节、细节做到万无一失。家长要注意考生的饮食安全，考生要保管好身份证、准考证等重要证件，特别是提前熟悉考场，做到心中有数，将考试迟到的发生概率降为零。

本版邮箱：meiripinglun@vip.sina.com

(责编：李轶群、许晓华)


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