季加孚委员：增强线上诊疗能力 满足肿瘤患者就诊需求

疫情防控常态化对肿瘤防治工作产生了一定的影响，大规模人群组织性癌症筛查受限的同时，部分肿瘤患者就诊也受到了影响，甚至影响了最佳的就诊时机。全国政协委员、北京大学肿瘤医院院长季加孚呼吁，大力发展互联网医院建设，在目前的基础上进一步增强线上诊疗能力，满足肿瘤患者的就诊需求。

新冠肺炎疫情期间肿瘤患者尤其是中高风险地区的患者就诊受城际之间交通、医院住院患者管理要求、医院感染管理等制约，增加了排队等候时间，治疗延后。以北京为例，北京市2020年前三季度肿瘤住院病例相比2019年下降了40.49%，第一季度更是下降了58.58%。对此，季加孚建议大力发展在线就诊信息化系统，通过利用在线提交检查报告、视频问诊、电子处方等方式，尝试物流快递药品结合现场取药，避免患者长时间奔波，将现场就诊的号源留给初诊或复发的患者。在全面实行门诊预约挂号的基础上，每天增加一定数量的在线就诊放号，满足肿瘤患者的就诊需求。

季加孚说，目前我国肿瘤登记体系建设尚待完善，存在一定程度的漏报，全国多个省份尚未开展肿瘤患者的主动随访工作，仅依靠死因监测系统获取患者生存结局，数据质量参差不齐，医保系统中的门诊和住院数据准确性和时效性均较高，但尚未实现数据的互联互通。为了提升癌症生存分析与发病死亡趋势预测能力，需要准确详实的癌症发病、随访和生存结局等基线数据支持，为政府部门制定癌症防控政策提供依据。对此，他建议，建立国家医保数据系统与国家肿瘤登记平台的互联互通对接机制，减少各省与省级医保部门沟通成本，实现医保数据整体社会效用最大化。

早诊早治是提高患者生存率、降低死亡率的有效措施，而规范的防癌体检是发现癌症和癌前病变的重要途径。近年来，我国健康体检行业蓬勃发展，开展健康体检的医疗机构数量增长迅速，但行政监管主要集中在准入门槛、从业资质等方面，而缺少诸如针对健康体检服务内容、套餐项目、体检从业人员专业技能水平等具体实施细则。季加孚建议，发布国家防癌体检建议项目指南，各省制定与当地经济社会发展相适应的健康体检项目指南，并针对健康体检机构开展的体检服务项目内容进行日常监管。（记者孙颖）