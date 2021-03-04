蔬菜豆浆汤

主要功效：调理内分泌

推荐理由：妇女节应节汤水。

材料：黄豆50g、白玉菇50g、西蓝花100g、胡萝卜半根（1-2人份）。

烹调方法：

黄豆提前泡发，放入豆浆机中加入清水500ml，打磨、滤渣后备用；白玉菇洗净，西蓝花、胡萝卜洗净后切小块，焯水后捞出；将所有材料放入豆浆中，大火烧开后转小火5分钟，加入食盐及胡椒粉调味即可。

汤品点评：

根据世界卫生组织国际癌症研究机构的报告，2020年乳腺癌的发病率第一次超过肺癌，成为全球发病率最高的癌症。作为女性最常见的癌症之一，目前研究认为乳腺癌和肥胖、内分泌相关，建议注意维持健康体重，多摄入全谷物、蔬菜、水果等等，其中大豆及其制品因为含有异黄酮，很多人一直认为是需要避免进食的。但其实大豆中的这种植物“雌激素”在体内能起到双向调节的作用。另一方面，大豆属于优质蛋白质用来替换部分红肉有降脂、抗癌等作用，豆子含有的膳食纤维也不少，很适合便秘人群，总之每天吃些豆制品好处多多。