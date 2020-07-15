为什么豆浆要喝新鲜自制的？最优质的植物蛋白竟然是它

随着生活水平的不断提高，大家对饮食健康给予了更多的关注。特别是今年疫情来袭，让人们对蛋白质的摄入更为关注。除了肉蛋奶等动物蛋白外，专家提示，新鲜自制豆浆中所含的大豆蛋白是植物性的完全蛋白质，不但在营养价值上可与动物蛋白等同，在基因结构上也更接近人体氨基酸，是最具营养的优质植物蛋白质。

唯一上榜植物蛋白来源，自制豆浆更易吸收健康0添加

蛋白质是维持生命的要素，缺乏蛋白质会表现出肌肉无力、免疫力下降等症状。食物蛋白质的营养价值取决于所含氨基酸的种类和数量，完全蛋白所含必需氨基酸种类齐全、数量充足、比例适当，不但能维持成人的健康，还能促进儿童生长发育。

由于中国人的饮食习惯以粮食为主，容易造成蛋白质的缺乏。除肉蛋奶外，完全蛋白质只存在于大豆中。中国营养学会曾公布的“优质蛋白十佳食物排行榜”，大豆是唯一上榜的植物来源蛋白。

新鲜自制豆浆更有利于优质植物蛋白的补充

大豆类产品所含的蛋白质，含量约为38%以上，是谷类食物的4～5倍。大豆蛋白是植物性的完全蛋白质，在营养价值上，可与动物蛋白等同，在基因结构上也是最接近人体氨基酸，是最具营养的植物蛋白质。同时，专家也表示，把大豆打磨成豆浆，更容易让蛋白质分解成氨基酸，并且健康0添加，每天坚持饮用，更有利于补充优质的植物蛋白，均衡膳食营养。

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相关豆浆营养参考来源：《中国人为什么选择豆浆？最完美的植物蛋白竟然是他！》2016年01月14日，人民网-健康时报。