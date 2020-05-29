打完豆浆后的豆渣能吃吗？

众所周知，豆浆、豆腐、豆干等豆制品营养价值很高，富含各类优质蛋白、磷脂、钙、锌、维生素、膳食纤维等。如今，也有不少家庭选择使用豆浆机自制豆浆，简单易操做，健康卫生。通常人们会将豆浆中多余的渣滓过滤掉，这样的豆浆喝起来口感比较细滑。那么，豆浆渣是否可以食用呢？

其实，豆渣在营养上具有“三高”，高膳食纤维、高蛋白质、高矿物质。每100克豆渣中大约含有9.7克膳食纤维。膳食纤维能促进肠道蠕动，利于排便，防治便秘。并且，豆渣的钙含量很高，每100克豆渣中大约含有100毫克钙，可与牛奶媲美。此外，豆渣还是高钾高磷低钠食物，含有丰富的钾和磷，有利于稳定血压、保护心脏。除了以上营养物质，豆浆渣中还含有一定量的植物固醇、卵磷脂等，有助于降低胆固醇，促进新陈代谢，对大脑也有好处。所以，我们完全可以不过滤，直接将豆浆渣和豆浆一起喝掉。

豆渣不仅营养丰富，还是不错的烹饪原料，将豆渣添加到各类主食里，其中的豆类氨基酸和谷类氨基酸可以形成互补，有助于消化吸收。只要花点小心思，豆渣便可以制作成美食，也不会造成浪费。下面介绍几种豆浆渣的日常做法。

一、炒豆渣

豆渣沥干之后，将锅中的油烧热，先用花椒爆锅，然后将豆渣倒进去翻炒，炒熟之后，放入一点葱花，再翻炒片刻，加入食盐即可。

二、豆渣饼

将豆渣放入盆中，加入适量的面粉，充分搅匀，再加入鸡蛋、蔬菜、肉末等，调成糊状，在平底锅上煎至两面金黄，搭配酱料食用。

三、豆渣丸子

豆渣既可以搭配肉末做成肉丸子，也可以搭配各类青菜做成菜丸子。分别加入肉末（或剁碎的蔬菜）、豆浆渣、鸡蛋液、适量面粉和食盐，充分搅匀，汆成丸子煮熟或炸熟即可。

需要提醒的是，油煎的豆渣饼和油炸的豆渣丸子虽然口感较好，但吸油较多，不建议过多食用。另外，豆渣含水量较高，不易保存，很容易变质，建议当天食用。

本文由科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任、中国互联网联合辟谣平台专家委员会成员阮光锋进行科学性把关。