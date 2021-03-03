“智慧家医”助力战“疫” 方庄社区卫生中心将服务延伸到家

新冠疫情发生后，人工智能、医疗大数据等的应用拉开了科技战“疫”大幕，“互联网+医疗”服务模式也成了疫情常态化防控趋势下的重要手段。在三级公立医院，“互联网+医疗”的医疗服务模式几乎成了老少皆知的就医方式。然而，在基层医疗机构，“互联网+医疗”的服务模式仍处于推广阶段。

“智慧家医”是北京市丰台区方庄社区卫生服务中心探索出来的“互联网+医疗”的服务模式。全国政协委员、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩表示，“互联网+医疗”为医疗服务工作带来了很多便利性，方庄社区卫生服务中心把“智慧家医”作为手段，将医疗服务延伸到了居民家里。

智慧防疫 降低交叉感染风险

新冠疫情后，“互联网+医疗”的服务模式迎来了又一个发展契机。吴浩介绍，方庄社区卫生服务中心2016年建立的“智慧家医”系统，在疫情期间充分发挥了优势，在疫情防控之外有力地保证了医疗服务的推进。

“疫情防控期间，我们不仅通过‘智慧家医’组织社区开展联防联控，还为患者提供线上诊疗、心理疏导、引导就医等医疗服务。”吴浩称，通过手机APP、电视、语音外呼、微信公众号、电话等多种渠道加强社区居民管理，协助全科医生进行“快、精、准”的临床诊断、决策，科学高效地进行慢性病管理和诊疗，减少人员接触和聚集，降低交叉感染风险。

方庄社区卫生服务中心全科医师高文娟介绍，面对新冠肺炎疫情，方庄社区卫生服务中心充分利用“智慧家医”优化协同模式，发挥以全科医生为核心的“医护绑定”服务团队优势，深化医社协同，做到智慧诊疗，同时借助新媒体作用，实现社区居民健康分类管理，做好疫情防控、居民健康管理和就诊管理，有效切断传播途径、提高工作效率。

做好疫情防控是基层工作的重点，高文娟认为，作为全科医生要充分运用互联网和人工智能技术，不断协调各方资源，加强社区居民的分类管理和医患之间的沟通，提高居民自我管理的意识，减少不必要的恐慌和盲目就医。

精准工作 提高效率增加医患粘性

智慧医疗是医疗行业未来的发展模式，“智慧家医”作为智慧医疗的方式之一，疫情防控只是其所具备的职能之一。吴浩表示，“智慧家医”通过人工智能、电子数据和互联网为签约居民提供医病、养病、康复、居家护理等协同一体化的健康照护新模式。

“‘智慧家医’系统中有健康宣教的内容。”高文娟介绍，有时患者对治疗方案的选择存在疑惑，就可以通过系统为他们答疑解惑。例如，肠癌患者会考虑做手术好，还是不做手术好。为了让患者更清晰地了解两种治疗方案的不同，社区医务工作者可将“智慧家医”中的健康宣教图片展示给患者，使其有一个直观感受。另外，患者还可查询最新治疗进展，医务人员可针对性的提供建议。

方庄社区卫生服务中心通过“智慧家医”为患者提供更多医疗服务的同时，也给医务工作者带来了工作上的便利。高文娟表示，通过“智慧家医”工作，不仅增加了医患关系的粘性，还提高了日常工作效率。

“以前看药品说明书需要到药房查找，现在有了智慧处方查询方式，我可以直接在电脑中直接进行查询，并进行症状检索，提升对患者疾病的预判能力。”高文娟举例称，在全科医生带教工作中，老师可通过“智慧家医”给学生进行讲解，学生在实践学习中也可进行症状检索，提高诊疗能力。

提供智慧医疗服务是建设智慧医院的前提，吴浩表示，方庄社区卫生服务中心将在未来发展中进一步提高智能化建设。他认为，随着科技的发展，未来智慧医疗在公共卫生和慢病管理方面将会有更多的应用。 (供稿：北京方庄社区卫生服务中心)