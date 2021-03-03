当季食补注意啥 宜吃辛甘少吃酸

大地回春，万物复苏，人体阳气也随之充盈。本着“人与天地相应”的宗旨，在饮食上应该顺应气候，因时食养。

春天气温开始上升，可进食一些有助于阳气升发的食物。以五味而言，辛甘发散为阳，葱、姜、蒜、韭菜、香菜等辛味食物有助阳升发、温中散寒的作用。只是春为少阳之时，只宜助阳，不可过食大温大热之品，如羊肉、花椒、辣椒等，否则易生热助火，导致口舌生疮、大便秘结等症状。

孙思邈在《备急千金要方》中有“春日宜省酸增甘，以养脾气”之说。酸味入肝，有助肝木更旺，容易克伐脾土，从而影响脾胃的消化吸收功能。因此，春季应少食酸味食物，适量进食米粥、山药、花生、大枣等性味甘温的食物。

“春吃芽、夏吃瓜、秋吃果，冬吃根。”我国自古就有春日食春芽的习俗，有助于疏肝养气。其中，香椿是春季特有的“野菜”，口感鲜嫩、香味浓郁，富含维生素C、胡萝卜素等营养素，这个季节的餐桌上不能少了它。

我给大家推荐两个适合春季的食疗方。

椿菜拌豆腐（出自《调鼎集》）

将100g香椿芽洗净，用沸水焯过、切碎，200g豆腐切丁，再加入食盐、酱油、香油等调味品拌匀。此方的功效是祛风解毒、健胃理气，但气虚汗多者慎服。

韭饼（出自《遵生八笺》）

将50g猪肉切成小丁，入油锅炒至半熟，100g韭菜洗净，切段。二者混合后加入植物油、酱油、食盐拌匀。面粉加清水和好，分成若干小块，擀薄饼，夹馅，入烤箱或锅中烤熟即可。此方的功效是助阳气、暖腰膝，注意胃溃疡、十二指肠溃疡、胃炎、发热及疮疡者慎食韭菜。（作者：北京中医医院营养科医师）