“心脏杀手”需警惕 出现胸痛即就医

进入春季，近日气候多变，乍暖还寒，正是急性主动脉夹层频发的时候。2月16日—20日，五天时间里，汕大医附一院联合心脏外科中心已开展了4台急诊大血管手术。

联合心脏外科中心主任贺必辉表示，这类疾病在冬春季的发病率较高，节假日的发病率更是明显增加，尤其是聚会、喝酒或熬夜后。“提高对主动脉夹层的认识，防患于未然。任何人一旦出现胸痛要立刻就医，千万不能掉以轻心。”贺必辉说。

发病48小时内平均死亡率超50%

被称为体内“不定时炸弹”的主动脉夹层，是一种严重的心血管急、危、重症，起病急、进展快、病死率极高，非常凶险。主动脉夹层指的是人体内连接心脏最大的主动脉血管在高压血流的冲击下，血管内膜被冲破，导致疏松的中膜被撕成两半，患者会因此出现各种致命性的并发症。一旦发病，48小时内平均死亡率超过50%，且每隔1小时死亡风险上升1%。

主动脉夹层往往出现突发剧烈而持续的疼痛，部位主要集中于胸部、腹部及背部，伴难以控制高血压、大汗，甚至出现大血管破裂导致休克。主动脉夹层患者随时可能因高血压、情绪激动、用力等原因导致主动脉破裂大出血。一旦发生，患者往往立即晕厥，甚至在数分钟内死亡，属临床上极其凶险的疾病。

因其疼痛症状往往与心肌梗死、肺栓塞、气胸等疾病十分相似，容易造成误诊和漏诊。如果不及时诊断和正确治疗，死亡率可高达90%。

年轻小伙子突发主动脉夹层

近年来，随着高血压的发病率不断攀升，高血压患者中肥胖群体占了绝大多数，超重与肥胖的人患高血压风险是体重正常人的2—3倍。而高血压又是突发主动脉夹层的潜在高危因素，所以如果肥胖人群不加以控制体重，高血压患者不注重检测和服药，便随时有爆发的风险。

今年29岁的小勇（化名）就是例子。小勇身高1米75、体重196斤，长期的肥胖不加以控制，让小勇一直以来升高的不仅是体重还有血压。大年初六傍晚，小勇突然感到胸前剧烈的疼痛，难以忍受且持续无法缓解，被送到当地医院就诊，胸部CTA显示其主动脉病变，考虑病情危重急转运到汕大医附一院做进一步治疗。联合心脏外科中心专家急会诊后确诊其为主动脉A型夹层，且患有极高危的高血压，需立即开展手术，不然随时有猝死的风险。年纪尚轻的他日常没有注重身体检查与血压监测，根本不知自己患有高血压，直到这次突发主动脉夹层。

2月18日上午，小勇被送进了联合心脏外科中心手术室。其近200斤的体重给手术团队带来了不少难题，好几个医生和护士费了很大的劲才将他搬上手术台。无论是气管插管空间的过于狭小还是麻醉用药剂量的控制难度，患者厚厚的脂肪都阻碍了术前麻醉的开展，同时其开胸后裸露出的视野较正常体型的患者要小，大大增加了手术操作的难度。

所幸，贺必辉带领手术团队为其切除病变的主动脉，并置换上人工血管，经过6个小时的抢救，手术顺利结束。小勇也在术后第2天便脱机拔管，并在重症监护室内进行术后康复训练。

主动脉夹层病人中高血压者高达80%

小勇这样的情况不是个案，五年来联合心脏外科中心已为320名急性主动脉夹层患者完成急诊大血管手术，其中高血压患者的比例高达80%。换句话说，高血压的控制对于主动脉夹层的预防、治疗和预后有着重要的影响，是最基本和最不能忽视的治疗和预防手段。

贺必辉指出，主动脉夹层患者往往高血压且缺少有效控制、性格暴躁、熬夜加班，作息不规律、暴饮暴食、吸烟等。随着高血压患者的增多，主动脉夹层的发病率越来越高。他提醒市民，一般来说，急性主动脉夹层在天气寒冷的日子易高发，天冷的时候一定要注意保暖，保障每天有足够的睡眠，情绪上不要有过大的波动，在日常生活中应该规律生活，劳逸结合，戒烟少酒，坚持锻炼身体，一旦诊断高血压，应积极控制血压，同时提高对主动脉夹层的认识，防患于未然。一旦出现胸痛要立刻就医，千万不能掉以轻心。（记者 王涵琦）