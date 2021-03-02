警惕肝癌早期症状 掌握春季养肝护肝五要点

近日,香港知名演员吴孟达因肝癌逝世，而不久前内地音乐人赵英俊也因肝癌去世。人们在叹惋之余，也更意识到自我健康管理的重要性。那么，为何肝癌一发现就是晚期？日常该如何监测和预防？又该如何通过科学的养生方法护肝呢？

七成患者确诊时已是中晚期 早期症状一定要警惕

肝癌早期没有明显症状，往往一发现就是晚期。肝癌专家、复旦大学附属中山医院副院长、肝脏外科主任周俭解释称，早期不容易被发现主要是由于肝癌患者往往具有基础肝病、起病隐匿、症状不典型。

“小于5厘米的小肝癌，早期基本没有症状，如果不注意体检的话很难发现，等有症状如最常见的肝区疼痛时，往往都是中晚期了。”周俭指出，还有一些早期症状也要警惕，有的患者会觉得最近一段时间胃口不好、吃不下东西，因为肝脏是消化、合成、解毒的重要器官，一旦受到肿瘤的累及，就会带来些消化方面的问题。还有的人会出现右后背疼痛、右侧肩膀疼痛，这些都可能是肝癌发出来的信号，建议尽快去医院检查。如果出现黄疸、眼睛发黄、小便黄，那都是比较中晚期的症状了。

肝功能正常不代表肝脏正常

生活中，许多人认为可以通过抽血来化验肝脏功能指标，若结果正常，就不用担心肝脏出问题。但事实并非如此。

江苏省中医院肝病科副主任、主任中医师车军勇表示，肝功能检查反映肝脏损伤的程度，主要检查的是肝脏炎症情况，并不是针对肝癌的特异性筛查。由于肝脏的代偿能力非常强大，有些轻微肝损伤，不能直接从肝功能上反映出来。在肝癌早期抽血检查肝功能，往往会显示肝功能正常，因此很难通过肝功能直接发现肝癌。

“常规肝功能需要查，但是仅仅查肝功能不够，还需要同时检查肝炎病毒，肝脏肿瘤指标（AFP），肝脏影像学检查等。”车军勇强调，对于有乙型肝炎、丙型肝炎、长期大量喝酒、有肝硬化、肝癌家族史的高危人群，或者有食用被黄曲霉素污染食物经历的人，需要每半年至少查一次甲胎蛋白和进行肝脏影像学检查（肝脏B超、CT或MRI）。

肝癌有效防治应高度重视早期筛查

如何有效防治肝癌呢？首都医科大学附属北京地坛医院肝病中心主任医师杨松表示，对于慢性肝病患者而言，预防肝癌发生首先要做到对于现有肝脏疾病的早控制。乙肝患者应该尽早抗病毒治疗，尽快使病毒达到完全抑制；丙肝患者应该尽快通过抗病毒治疗，完全清除体内的病毒；酒精性肝病患者应该绝对戒酒；脂肪肝患者应该尽快控制体重、适当运动，使脂肪肝完全清除。

“通过对肝脏疾病的有效控制，可以把肝癌的风险降低到最低，但要想完全杜绝肝癌的发生还是不太可能。所以要在肝病的长期治疗中注意对于肝癌的筛查。”杨松指出，慢性肝病患者的定期随访要注意检查腹部超声、甲胎蛋白等指标。肝癌家族史或已经发展到肝硬化的患者，必要时要做腹部CT或磁共振排除肝癌的情况。有规律的定期门诊筛查是为了早发现肝癌，早发现后就有相当高的比率可以清除肿瘤病灶。

普通人群预防肝癌就要尽早进行肝脏疾病的筛查。在健康体检中，可以检查肝功能、乙肝表面抗原、丙肝抗体、腹部超声等，要避免过量饮酒、过度肥胖导致的脂肪肝。值得注意的是，脂肪肝是可以发展为肝硬化和肝癌的，而且脂肪肝可以不经过肝硬化阶段就进展到肝癌。建议普通人群在定期体检中，注意筛查甲胎蛋白和腹部超声等指标，从而尽可能远离肝癌风险。

春季养肝正当时，五个要点要记牢

中国中医科学院西苑医院耳鼻喉科主任医师徐春英称，春属木，与肝相对应，春季养护以养肝为原则。

春季养肝五个要点：

首选青色食物。春季万物复苏，阳气生发，而人体此时也像季节变化一般，身体的代谢由弱转强，与春天相互呼应，四季之中春天属木，五脏之中肝也是木性，春季也是肝脏最活跃的季节。因此，春季养生以顺应阳气自然生发舒畅的特点，以养肝为要务。

养肝性情放舒畅。春季肝旺，人们易性情急躁，而中医上讲“肝主情志”，所以，保持一个良好的心情是养肝的好方法。遇到不痛快的事，肝气郁结难受时，要学会疏导不良情绪，必要时可找心理医生求助。多交天性乐观的朋友，遇到不顺心的事情应多与朋友交流、倾诉，培养多方面的兴趣爱好，多参加集体活动。

睡眠休息须保障。经常熬夜，或长期在电脑前工作，或睡眠质量不好的人，常常会有肝血亏虚的现象，如缺钙、眩晕、便秘、容易抽筋、月经量少或色淡、眼睛干涩等。如何才能解决这些问题呢？首先就要早睡。子时是肝经气血最兴盛之时，如果过了23时，人们还在忙于工作和学习，引起肝经气血不足，就会导致肝脏不能进行有效的解毒和修复。“累”是身体发出的求救信号，养肝最好的方式就是每天保证足够的休息。凡事宜量力而行，不可过度劳累，以免耗气伤血。肝开窍于目，目久视则伤血，故平时也要注意眼睛的调养。

养肝运动宜放缓。在体育锻炼上，应适当增加活动量。但早春时节，身体各器官功能还处在较低水平，关节僵硬，此时不宜进行激烈、长时间运动。一些节奏较慢且运动量不大的户外活动更适于春季，如慢跑、步行、做广播体操、放风筝等。另外，太极拳、八段锦等功法也是不错的选择。锻炼结束时应立即擦干汗液，以防着凉。

养肝饮食要清淡。青色的食物可以起到养肝作用，此时不妨要多吃时令果蔬，多喝果汁。同时，清淡的食物也可减少肠胃负担，增加食物中有效成分的利用率。春季养肝首选的食物为谷类，其次为桂圆、栗子、红枣、核桃；蔬菜有绿豆芽、黄豆芽、菠菜、芹菜、莴笋、香椿、香菜、春笋等。要戒酒烟及一切对肝有损害的食物和药物，如腌、熏的食物，加防腐剂的罐装食品，被黄曲霉素污染的食品等。

常饮玫瑰枣茶 可疏肝驱寒养肝

徐春英表示，初春时节，乍暖还寒，阳气初生，肝气旺，如果肝气升发太过或肝气郁结，容易损伤肝脏，茶饮宜选择疏肝理气的中药。建议大家可以通过饮用玫瑰枣茶疏肝、驱寒、养肝。

徐春英解释称，玫瑰花归肝、脾、胃经，味甘、性温平和，气味芳香，有行气、疏肝作用。大枣，其性甘温，归脾胃经，可起到补气补血，驱散余寒，暖胃护肝、养肝的作用。

茶饮方法：每次10粒干玫瑰花，3枚大枣，去核，切成小块，300毫升纯净水煮开冲泡10分钟，温饮。需要注意的是，玫瑰花茶有活血散瘀作用，孕期及月经期女性及有出血倾向者慎饮。

（来源：北京青年报、扬子晚报、生命时报、人民网健康微信公号）