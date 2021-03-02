快递暴力分拣怎么治？有关部门回应来了

新华社北京3月1日电 （记者刘夏村、魏玉坤）“春节期间，全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长了260％。”交通运输部部长李小鹏1日说，其中揽收量是去年同期的3倍左右，投递量是去年同期的3至4倍。

李小鹏在当日国新办举行的新闻发布会上作出上述表述。他说，由于人们居家过年，对寄递需求大幅度增加，邮政快递业“春节不打烊”。全国有超过100万名快递员、邮递员坚守在一线工作岗位。

与此同时，暴力分拣等问题也困扰着一些快递用户。对此，国家邮政局局长马军胜在当日新闻发布会上表示，邮件快件抛件、踩踏、着地摆放等问题属于不规范操作，法规标准是不允许的。这些问题的出现，从表面上看，与件多人少、设施设备配置不齐有关系，但从本质上看，还是有关企业的经营理念、服务理念、管理理念出现了偏差。对这些问题，邮政管理部门态度鲜明，是坚决反对，要坚决治理。

“下一步，我们通过四方面的措施加以改进。”马军胜说，第一，督促企业落实法规和标准的有关要求，加强服务质量管理，切实保障用户合法权益。

第二，加强能力建设和科技应用，防范和治理抛件、踩踏、着地摆放等问题。现在在枢纽一级较少发现这些问题，但是从末端来看，场地、设施配置、处置能力等都有所不足，因此要通过增加投入、增强能力来妥善解决。

第三，加强市场监管。政府部门对这些问题要开展随机抽查核查，同时运用数据平台，通过“互联网＋监管”等手段来进行核查，督促企业规范操作行为。

第四，强化社会监督。广大用户如果遇到寄递服务质量问题，都可以通过12305热线向政府部门进行申诉。