交通运输部：低风险地区应全面恢复正常邮政寄递

人民网北京2月22日电（王国菁）22日，国务院联防联控机制就保障生活必需品市场供应和流通工作情况举行发布会。会上，交通运输部政策研究室主任吴春耕表示，邮政快递承担着社会基本公共服务功能，也是疫情防控期间的重点服务行业。这次疫情期间，很多群众依靠快递获取一些必需生活品，体现出快递对百姓生活影响较大。

为了做好这方面的工作，吴春耕介绍称，交通运输部联合国家邮政局、中国邮政集团近日连续印发两个通知进行了紧急部署，对作好疫情防控期间邮政快递寄递服务保障工作提出了以下四个方面的具体措施：

一是加快推动复工复产。明确将邮政快递寄递业务的复工复产放在优先等级，加快推进邮政快递企业和邮政快递场所、营业场所尽快复工复产。

二是保障邮政快递车辆优先便捷通行。交通部要求，各地全面落实邮政快递车辆“三不一优先”政策，即“不停车、不检查、不收费”和“优先便捷通行”。对于驾驶员，按照要求进行快速体温检测、车辆消毒和信息登记后，需立即迅速放行，不得随意扣押邮件、快件、车辆和驾驶人员。

三是切实保障末端投递。要求各地推动出台保障末端投递相关的政策，对于低风险地区，应全面恢复正常寄递投递秩序，中风险地区应在加强邮递员、快递员健康防护管理的基础上，允许他们进入到小区、社区、物业等一些管理区域，进行末端投递。在高风险区域，应该为邮递员、快递员取件、投递提供相关的便利措施，不得“一刀切”禁止取件和投递。

四是加强一线从业人员防护。要求各地优先为执行末端投递的快递小哥和重点疫区应急物资运输任务的驾驶员、装卸工等相关的从业人员配备口罩、手套等防护用品，确保一线从业人员的健康安全。