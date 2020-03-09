中国邮政集团：援助湖北的防疫物资免费寄递 慈善汇款免手续费

人民网北京3月9日电 （许心怡）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，中国邮政集团有限公司邮政业务部总经理王志奇表示，援助湖北的防疫物资免费寄递，慈善汇款的手续费免费，个人在窗口寄递捐赠的物品也是免费寄达。到目前免费办理慈善汇款3394笔，近6000万元。免费收寄捐助包裹1573件，近15吨。

王志奇介绍，新冠疫情发生以后，中国邮政集团公司党组落实党中央决策部署，第一时间成立工作领导小组，层层压实责任，主要从三个方面投入疫情防控。第一，紧急开通了防疫物资的义务运送绿色通道。对送往疫区的物资优先处理、专门调度、快速送达。截至3月7日发往湖北的省际邮车有2042辆，邮政航空的飞机有72架次，其中专门送防疫物资的车辆有431辆，防疫专机23架次，运送的防疫物资总重量9600吨。

第二，承诺邮政“四不中断”、“四免费办”。就是邮政服务不中断，包括窗口服务从来没有中断过，春节不休息，报刊投递、在线服务、揽投服务不中断。“四免费办”，援助湖北的防疫物资是免费寄递，慈善汇款的手续费也免费，个人在窗口寄递捐赠的物品免费寄达。到目前免费办理慈善汇款3394笔，近6000万元。免费收寄捐助包裹1573件，近15吨。

第三，中国邮政集团公司向武汉捐款5000万元，邮储银行向抗击疫情的企业提供授信961亿元，放款270亿元。同时保险向奋战在武汉一线的医护工作者、新闻工作者以及一线邮政员工，捐赠保险24.5万人。

对于教材的配送，王志奇表示，邮政集团在全国348个地市开放了义务对教材的寄递业务，现在寄递总数是1200多万件教材。