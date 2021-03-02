要把延迟退休利弊向公众解释好

人社部副部长游钧日前表示，人社部正会同相关部门研究延迟退休的具体改革方案。接受记者采访时，中国人事科学研究院原院长吴江说，退休年龄偏低造成人力资源的浪费，渐进式延迟退休能够缓解就业和人口老龄化两方面的现实矛盾。数字经济和智能制造创造了大量新型就业岗位，延迟退休实际上不会对年轻人就业造成影响。

经过多年酝酿之后，延迟退休这只靴子终于要落地了。细数公众对延迟退休的焦虑，可能对年轻人就业产生挤出效应，无疑是排名靠前的担忧之一。此前，有许多专家都与吴江一样，认为影响不大，甚至毫无影响。专家的理由主要有：我国劳动力总量自2012年开始逐年下降，延迟退休正好补上这个缺口；老年人工作岗位和年轻人工作岗位存在较大差异，不会直接挤压年轻人；我国每年退休员工数只有百万名，相对7亿多劳动人口，总量不算大；等等。

错位就业、并行不悖确实是一个比较有说服力的理由，年轻人可以编程序、搞高科技，可以开网店、送外卖，老年人可干不了这些。但要说延迟退休对年轻人就业丝毫没有影响，恐怕也有待观察。从宏观角度审视，我国每年退休员工数百万名，全部延迟的话，不会在短期内对就业市场产生一定冲击？从微观角度观察，延迟退休会不会对某些领域造成影响？比如体制内单位，一个萝卜一个坑，老人没有退出，新人根本没有“坑”，单位也不可能随意扩编。或巨大或细微、或整体或局部、或长期或短期，延迟退休对年轻人就业的影响应该还是存在的，还宜正视并予以科学消化。

延迟退休除了向国际社会通行做法看齐，充分发挥老年人“余热”外，还将缓解养老压力。随着社会老龄化程度不断加剧，新一代年轻人生育率降低，人口红利减少，社会养老压力巨大。资料显示，2019年，我国养老保险抚养比（在职人数/退休人数）为2.65：1，将近3个人养1个人；如果不实施延迟退休政策，到2050年养老保险抚养比将下降到1.03：1，几乎是1个人养1个人，年轻人尤其是在岗职工的负担压力可想而知。可见，延迟退休是不得已的选择，更是到了等不得、拖不起的时候。

延迟退休是不是百利而无一弊呢？“针无两头尖，蔗无两头甜”，延迟退休也不例外。它固然有着巨大必然性，同时也会对社会产生一系列深远的影响，需要支付一定的成本。因此，有关部门、专家学者在解释延迟退休政策时，要把利与弊都说清楚，让公众对于这个重大而艰难的决策有一个客观的、全面的认识，并形成合理的心理预期。过于悲观固然不好，无视风险、盲目乐观恐怕也不利于政策的顺利实施。