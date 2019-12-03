太早退休加速大脑退化

近年来，对于延迟退休方案的探讨成为社会一大热点。美国经济学家的一项新研究指出，太早退休可能会对大脑功能不利。

在过去几十年里，中国人的预期寿命保持稳步增长，同时生育率在下降。这两种趋势导致中国即将进入老龄化社会，做好养老规划是整个社会的迫切需求。为考察退休及养老福利对60岁以上人群认知功能的影响，美国纽约州立大学宾汉姆顿分校研究团队分析了中国健康与养老追踪调查及新型农村社会养老数据，前者是对中国45岁以上人群进行的一项全国性调查，旨在测试受访者的认知记忆和心理健康水平。

数据分析发现一个明显的趋势：相同年龄段的参试者中，领取养老金者大脑功能退化速度比仍在工作的人快得多，其最显著的认知衰退表现是延迟回忆能力下降，这一特征被广泛认为是痴呆症的预判标准。令人惊讶的是，女性太早退休，会有更严重的认知功能衰退。

研究作者、经济学助理教授普拉门·尼科洛夫表示，该研究结论与先前在美国和欧盟进行的研究结果相似，看来，这种趋势并不仅限于亚洲。退休对老年人的身体健康有一些积极影响，如改善睡眠模式、减少压力和饮酒等。退休同时也伴随着社会交往和人际沟通减少，形成对认知功能的较大负面影响。研究人员建议社区为退休人员举办社交聚会和讨论会等，以增加老年人的社会互动。▲（郭 亮）